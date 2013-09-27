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Почему спилили деревья в парке Гагарина?

27 сентября 2013, 09:47
В парке Гагарина спилили и вывезли несколько берез. Таким наблюдением поделился на форуме NashGorod.ru пользователь сайта WarpOut.
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Тюмень

В парке Гагарина спилили и вывезли несколько берез. Таким наблюдением поделился на форуме NashGorod.ru пользователь сайта WarpOut.

«Проезжал мимо на веле и недалеко от турников видел спиленные деревья. Потом их попилили, погрузили и вывезли. Какую цель преследует сие мероприятие? Знающие люди, поясните, а то я теряюсь в догадках», — написал тюменец.

«Скорее всего, эти деревья вырубили работники „Тюменьэнерго“ — рядом с березами проходили линии электропередач, вокруг которых существует санитарная зона, поэтому деревья должны прореживаться, — рассказал NashGorod.ru замдиректора по экологии областного департамента недропользования и экологии Александр Рейн. — Расстояние от деревьев до крайнего провода должно быть не меньше 20 метров. Наши сотрудники съездили на место вырубки, чтобы проверить, правомерно ли были вырублены березы, действительно ли этот были санитарно-оздоровительные мероприятия».

По словам Александра Викторовича, аналогичная ситуация была в парке Оловянникова: люди обеспокоились вырубкой деревьев, которая производилась около ЛЭП, потому что растения попадали в санитарную зону.

Ведущий специалист отдела особо охраняемых природных территорий областного департамента недропользования и экологии Вадим Пальянов подтвердил информацию о вырубке деревьев в связи с очисткой охранной зоны ЛЭП:

«С 11 по 13 сентября в районе пересечения ул. Мельникайте и ул. Дружбы проведены работы по очистке охранной зоны ЛЭП 110 кВ от древесных насаждений, представляющих угрозу для её безопасной эксплуатации. Охранная зона ЛЭП граничит с памятником природы „Лесопарк имени Ю.А. Гагарина“. Работы по сносу деревьев проведены вне границ памятника природы, под контролем департамента недропользования и экологии Тюменской области. Ни одному дереву в границах памятника природы ущерба не нанесено».

#Новости#Парк Гагарина#Тюмень#Экология#Ирина#Общество
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