Почему спилили деревья в парке Гагарина?

«Скорее всего, эти деревья вырубили работники „Тюменьэнерго“ — рядом с березами проходили линии электропередач, вокруг которых существует санитарная зона, поэтому деревья должны прореживаться, — рассказал NashGorod.ru замдиректора по экологии областного департамента недропользования и экологии Александр Рейн. — Расстояние от деревьев до крайнего провода должно быть не меньше 20 метров. Наши сотрудники съездили на место вырубки, чтобы проверить, правомерно ли были вырублены березы, действительно ли этот были санитарно-оздоровительные мероприятия».