Почему спилили деревья в парке Гагарина?

В парке Гагарина спилили и вывезли несколько берез. Таким наблюдением поделился на форуме NashGorod.ru пользователь сайта WarpOut.
«Проезжал мимо на веле и недалеко от турников видел спиленные деревья. Потом их попилили, погрузили и вывезли. Какую цель преследует сие мероприятие? Знающие люди, поясните, а то я теряюсь в догадках», — написал тюменец.
«Скорее всего, эти деревья вырубили работники „Тюменьэнерго“ — рядом с березами проходили линии электропередач, вокруг которых существует санитарная зона, поэтому деревья должны прореживаться, — рассказал NashGorod.ru замдиректора по экологии областного департамента недропользования и экологии Александр Рейн. — Расстояние от деревьев до крайнего провода должно быть не меньше 20 метров. Наши сотрудники съездили на место вырубки, чтобы проверить, правомерно ли были вырублены березы, действительно ли этот были санитарно-оздоровительные мероприятия».
По словам Александра Викторовича, аналогичная ситуация была в парке Оловянникова: люди обеспокоились вырубкой деревьев, которая производилась около ЛЭП, потому что растения попадали в санитарную зону.
Ведущий специалист отдела особо охраняемых природных территорий областного департамента недропользования и экологии Вадим Пальянов подтвердил информацию о вырубке деревьев в связи с очисткой охранной зоны ЛЭП:
«С 11 по 13 сентября в районе пересечения ул. Мельникайте и ул. Дружбы проведены работы по очистке охранной зоны ЛЭП 110 кВ от древесных насаждений, представляющих угрозу для её безопасной эксплуатации. Охранная зона ЛЭП граничит с памятником природы „Лесопарк имени Ю.А. Гагарина“. Работы по сносу деревьев проведены вне границ памятника природы, под контролем департамента недропользования и экологии Тюменской области. Ни одному дереву в границах памятника природы ущерба не нанесено».