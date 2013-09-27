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Новые старые руководители: в Тюмени выбрали главу администрации и председателя думы

27 сентября 2013, 18:40
Сегодня на первом заседании Тюменской городской думы VI созыва депутаты избрали главу городской администрации и председателя думы. Должность сити-менеджера вновь занял Александр Моор, главой города опять выбрали Дмитрия Еремеева. Впрочем, сказать, что решения были единодушными, нельзя.

Сегодня на первом заседании Тюменской городской думы VI созыва депутаты избрали главу городской администрации и председателя думы. Должность сити-менеджера вновь занял Александр Моор, главой города выбрали Дмитрия Еремеева. Впрочем, сказать, что решения были единодушными, нельзя.

Первым свою программу на сегодняшнем заседании думы озвучил Александр Моор. «Готовясь к выступлению, я еще раз проанализировал предвыборные программы всех партий. Несомненно, каждая из них имеет свою специфику, но по основным вопросам развития города наши позиции близки или дополняют друг друга», — заметил он и выделил семь таких вопросов: ЖКХ, градостроительная политика, социальная политика и т. д.

Особое внимание Моор обратил на необходимость создать комфортные условия передвижения по городу, не допускать точечную застройку, обеспечивать новые районы необходимой инфраструктурой, продолжать решать проблему ветхого жилья и увеличить полномочия советов многоквартирных домов.

Следующим взял слово Павел Перевалов. В своей программной речи он сделал ставку на опыт, полученный за время работы руководителем областного департамента ЖКХ: говорил о необходимости развития городской среды в соответствии с запросами горожан. Уверив, что будет действовать в рамках той стратегии развития Тюмени, которая уже реализуется, Перевалов подчеркнул, что важны и свежие идеи. «Работая в тесном контакте с депутатами городской думы, мы смогли бы на основе сравнительного анализа выбрать наиболее реальные для внедрения, полезные для города предложения и инициативы». Ну а помочь в реализации этих проектов должно было бы «радикальное уменьшение количества административных процедур и барьеров», возможное благодаря развитию информационных технологий.

В рамках обсуждения программ свои вопросы и мнения озвучили собравшиеся депутаты. Несколько человек поддержали кандидатуру Александра Моора, а представитель ЛДПР Алексей Чирков подчеркнул: «У нас не было возможности принять участие в конкурсной комиссии на должность главы администрации Тюмени и не было возможности оценить всех претендентов на должности сити-менеджера по всем критериям и условиям конкурса. Мы не имеем ничего против кандидатов на этот пост, но воздержимся при голосовании. Это станет с нашей стороны вотумом доверия будущему сити-менеджеру».

В итоге голоса распределились следующим образом: за Александра Моора проголосовало 26 человек при четверых воздержавшихся и одном не голосовавшем, за Перевалова не было отдано ни одного голоса при 25 против и 6 воздержавшихся.

Нужно добавить, что каждому из претендентов на роль главы администрации после его программной речи участвовавший в заседании депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин задал «контрольный вопрос». Александру Моору он рассказал, что на Велижанском тракте перед въездом в город заметил большую свалку. «Я провел оперативное расследование, и мне сказали, что таким образом — строительным мусором — в городе Тюмени засыпают кюветы. Но тот крупногабаритный бытовой мусор, который я там наблюдал — это не строительные отходы», — заметил он. На вопрос, когда будет ликвидирована свалка и привлечены к ответственности виновные, Александр Моор ответил: «Как только дума проголосует за мою кандидатуру на должность главы администрации». И действительно, после объявления результатов голосования зачитал пришедшую ему смс: «Уже убираю. ЦАО, Пальянов». «По принципу „меньше слов — больше дела“», — прокомментировал Моор.

Дмитрий Еремеев: Я не пойду на компромиссы

Вторым важным вопросом на сегодняшнем заседании думы стали выборы ее председателя. На этот пост также претендовали двое: Алексей Чирков и Дмитрий Еремеев. Правда, была попытка выдвинуть еще одного кандидата: депутат Юрий Безбородов предложил кандидатуру Динара Абукина. Но эту кандидатуру парламент не одобрил — голоса разделились поровну

Алексей Чирков, поблагодарив коллег за выдвижение его кандидатуры, подчеркнул, что залогом успешной нормотворческой деятельности является межпартийный диалог. «Считаю, то мы не должны забывать о необходимости учета всех точек зрения, существующих в обществе», — заявил он. Еремеев, заметивший, что партийная система развивается, высказался совсем в другом духе: «Хочу сказать одно, обращаясь к своим соратникам, единороссам: я не пойду ни на какие компромиссы с другими политическими силами, если их требования будут основываться на партийных интересах или амбициях и приложу все свои силы, умения, опыт, полномочия, чтобы в думе мнение большинства превалировало над меньшинством. А большинство на сегодняшний день в Тюменской городской думе принадлежит партии „Единая Россия“».

Резкость выступления Еремеева пришлось сгладить принимавшему участие в заседании думы Сергею Сарычеву. «Впервые в городской думе не одна политическая партия, а четыре. И с этим надо считаться, и это, безусловно, оздоровит обстановку на заседаниях. Я думаю, Дмитрий Николаевич оговорился, когда сказал, что не пойдет ни на какие компромиссы. Он пойдет на эти компромиссы, потому что если нет компромиссов, то нет созидания, а есть антагонизм и противостояние». Вместе с этим он напомнил, что главное в дискуссии — результат и пожелал депутатам успехов и эффективной работы.

После перерыва счетная комиссия в составе Игоря Ракши, Юрия Баранчука и Романа Чуйко объявила результаты тайного голосования: 8 голосов за Алексея Чиркова и 22 — за Дмитрия Еремеева.

На голосование на должность своего заместителя Еремеев выдвинул одну кандидатуру — Николая Романова. Депутатам-оппозиционерам, заметившим, что ранее был разговор о том, чтобы выбрать трех заместителей, в частности, Алексея Чепика как представителя от КРПФ, ЛДПР и СР, Еремеев напомнил, что правом вносить кандидатуру на голосование обладает председатель думы, и сегодня он предлагает лишь одного человека. Впрочем, подчеркнул он, вопрос о выборе заместителя от оппозиционеров, не закрыт и будет рассмотрен на следующих заседания.

Видео Сергея Шарапова

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