Новые старые руководители: в Тюмени выбрали главу администрации и председателя думы

Нужно добавить, что каждому из претендентов на роль главы администрации после его программной речи участвовавший в заседании депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин задал «контрольный вопрос». Александру Моору он рассказал, что на Велижанском тракте перед въездом в город заметил большую свалку. «Я провел оперативное расследование, и мне сказали, что таким образом — строительным мусором — в городе Тюмени засыпают кюветы. Но тот крупногабаритный бытовой мусор, который я там наблюдал — это не строительные отходы», — заметил он. На вопрос, когда будет ликвидирована свалка и привлечены к ответственности виновные, Александр Моор ответил: «Как только дума проголосует за мою кандидатуру на должность главы администрации». И действительно, после объявления результатов голосования зачитал пришедшую ему смс: «Уже убираю. ЦАО, Пальянов». «По принципу „меньше слов — больше дела“», — прокомментировал Моор.