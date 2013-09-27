Новые старые руководители: в Тюмени выбрали главу администрации и председателя думы

Сегодня на первом заседании Тюменской городской думы VI созыва депутаты избрали главу городской администрации и председателя думы. Должность сити-менеджера вновь занял Александр Моор, главой города выбрали Дмитрия Еремеева. Впрочем, сказать, что решения были единодушными, нельзя.
Первым свою программу на сегодняшнем заседании думы озвучил Александр Моор. «Готовясь к выступлению, я еще раз проанализировал предвыборные программы всех партий. Несомненно, каждая из них имеет свою специфику, но по основным вопросам развития города наши позиции близки или дополняют друг друга», — заметил он и выделил семь таких вопросов: ЖКХ, градостроительная политика, социальная политика и т. д.
Особое внимание Моор обратил на необходимость создать комфортные условия передвижения по городу, не допускать точечную застройку, обеспечивать новые районы необходимой инфраструктурой, продолжать решать проблему ветхого жилья и увеличить полномочия советов многоквартирных домов.
Следующим взял слово Павел Перевалов. В своей программной речи он сделал ставку на опыт, полученный за время работы руководителем областного департамента ЖКХ: говорил о необходимости развития городской среды в соответствии с запросами горожан. Уверив, что будет действовать в рамках той стратегии развития Тюмени, которая уже реализуется, Перевалов подчеркнул, что важны и свежие идеи. «Работая в тесном контакте с депутатами городской думы, мы смогли бы на основе сравнительного анализа выбрать наиболее реальные для внедрения, полезные для города предложения и инициативы». Ну а помочь в реализации этих проектов должно было бы «радикальное уменьшение количества административных процедур и барьеров», возможное благодаря развитию информационных технологий.
В рамках обсуждения программ свои вопросы и мнения озвучили собравшиеся депутаты. Несколько человек поддержали кандидатуру Александра Моора, а представитель ЛДПР Алексей Чирков подчеркнул: «У нас не было возможности принять участие в конкурсной комиссии на должность главы администрации Тюмени и не было возможности оценить всех претендентов на должности сити-менеджера по всем критериям и условиям конкурса. Мы не имеем ничего против кандидатов на этот пост, но воздержимся при голосовании. Это станет с нашей стороны вотумом доверия будущему сити-менеджеру».
В итоге голоса распределились следующим образом: за Александра Моора проголосовало 26 человек при четверых воздержавшихся и одном не голосовавшем, за Перевалова не было отдано ни одного голоса при 25 против и 6 воздержавшихся.
Нужно добавить, что каждому из претендентов на роль главы администрации после его программной речи участвовавший в заседании депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин задал «контрольный вопрос». Александру Моору он рассказал, что на Велижанском тракте перед въездом в город заметил большую свалку. «Я провел оперативное расследование, и мне сказали, что таким образом — строительным мусором — в городе Тюмени засыпают кюветы. Но тот крупногабаритный бытовой мусор, который я там наблюдал — это не строительные отходы», — заметил он. На вопрос, когда будет ликвидирована свалка и привлечены к ответственности виновные, Александр Моор ответил: «Как только дума проголосует за мою кандидатуру на должность главы администрации». И действительно, после объявления результатов голосования зачитал пришедшую ему смс: «Уже убираю. ЦАО, Пальянов». «По принципу „меньше слов — больше дела“», — прокомментировал Моор.
Дмитрий Еремеев: Я не пойду на компромиссы
Вторым важным вопросом на сегодняшнем заседании думы стали выборы ее председателя. На этот пост также претендовали двое: Алексей Чирков и Дмитрий Еремеев. Правда, была попытка выдвинуть еще одного кандидата: депутат Юрий Безбородов предложил кандидатуру Динара Абукина. Но эту кандидатуру парламент не одобрил — голоса разделились поровну
Алексей Чирков, поблагодарив коллег за выдвижение его кандидатуры, подчеркнул, что залогом успешной нормотворческой деятельности является межпартийный диалог. «Считаю, то мы не должны забывать о необходимости учета всех точек зрения, существующих в обществе», — заявил он. Еремеев, заметивший, что партийная система развивается, высказался совсем в другом духе: «Хочу сказать одно, обращаясь к своим соратникам, единороссам: я не пойду ни на какие компромиссы с другими политическими силами, если их требования будут основываться на партийных интересах или амбициях и приложу все свои силы, умения, опыт, полномочия, чтобы в думе мнение большинства превалировало над меньшинством. А большинство на сегодняшний день в Тюменской городской думе принадлежит партии „Единая Россия“».
Резкость выступления Еремеева пришлось сгладить принимавшему участие в заседании думы Сергею Сарычеву. «Впервые в городской думе не одна политическая партия, а четыре. И с этим надо считаться, и это, безусловно, оздоровит обстановку на заседаниях. Я думаю, Дмитрий Николаевич оговорился, когда сказал, что не пойдет ни на какие компромиссы. Он пойдет на эти компромиссы, потому что если нет компромиссов, то нет созидания, а есть антагонизм и противостояние». Вместе с этим он напомнил, что главное в дискуссии — результат и пожелал депутатам успехов и эффективной работы.
После перерыва счетная комиссия в составе Игоря Ракши, Юрия Баранчука и Романа Чуйко объявила результаты тайного голосования: 8 голосов за Алексея Чиркова и 22 — за Дмитрия Еремеева.
На голосование на должность своего заместителя Еремеев выдвинул одну кандидатуру — Николая Романова. Депутатам-оппозиционерам, заметившим, что ранее был разговор о том, чтобы выбрать трех заместителей, в частности, Алексея Чепика как представителя от КРПФ, ЛДПР и СР, Еремеев напомнил, что правом вносить кандидатуру на голосование обладает председатель думы, и сегодня он предлагает лишь одного человека. Впрочем, подчеркнул он, вопрос о выборе заместителя от оппозиционеров, не закрыт и будет рассмотрен на следующих заседания.
Видео Сергея Шарапова