На объездной опрокинулся Ford, пострадали пассажиры

Ночью в Тюмени, на пересечении объездной дороги с улицей Калужской, автомобиль Ford наехал на препятствие и опрокинулся. В ДТП пострадали двое 25-летних молодых людей. Оба находились в иномарке в качестве пассажиров. У одного сотрясение головного мозга, у другого ушибы. Водитель не пострадал, сообщает пресс-служба ГИБДД.