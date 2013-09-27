На объездной опрокинулся Ford, пострадали пассажиры

Ночью в Тюмени, на пересечении объездной дороги с улицей Калужской, автомобиль Ford наехал на препятствие и опрокинулся. В ДТП пострадали двое 25-летних молодых людей. Оба находились в иномарке в качестве пассажиров. У одного сотрясение головного мозга, у другого ушибы. Водитель не пострадал, сообщает пресс-служба ГИБДД.
На перекрестке улиц Профсоюзной и Алебашевской автомобилем Nissan сбит сотрудник ДПС, осуществлявший регулировку дорожного движения. 41-летний полицейский госпитализирован в нейрохирургическое отделение 2 ОКБ, диагноз — ушиб головного мозга.
На улице Интернациональной автомобилем Great Wall сбит пешеход. Мужчина 41-го года получил перелом голени. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода и находился в нетрезвом состоянии.
На пешеходном переходе, на перекрестке улиц 50 лет Октября и Холодильной, автомобилем Volvo сбита женщина 50-ти лет. У пострадавшей ушиб бедра.
В Ялуторовске водитель со стажем 1 месяц не выдержал дистанцию до идущего впереди автомобиля и спровоцировал ДТП. На пересечении улиц Щорса и Олимпийской его Hyundai столкнулся с автомобилем Toyota. В аварии пострадал водитель «Тойоты», мужчина 38-ми лет. У него ушиб шеи.
На 73 километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда опрокинулся автомобиль ВАЗ-2114. Ушиб головы и тупую травму живота получила девушка 22-х лет, управлявшая «Ладой». Причиной аварии стал неверно выбранный скоростной режим.
В Заводоуковске, на перекрестке улиц Шоссейной и Советской, столкнулись ВАЗ-21099 и скутер. Водитель скутера, юноша 17-ти лет, отделался ушибами. У пассажира мопеда, мужчины 24-х лет, сотрясение головного мозга и перелом голени.