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Михаил Богинский встретится с тюменцами

27 сентября 2013, 11:17
Руководитель Следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаил Богинский проведет на следующей неделе личный прием. Он встретится с жителями Тюмени и Тюменского района 2 октября с 11.00 до 12.00.
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Тюмень

Граждане смогут обратиться к Михаилу Вячеславовичу с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов, а также с жалобами на действия или бездействие и решения следователей.

«Горожанам, желающим попасть на личный прием, необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению руководителем следственного управления; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления», — сообщается на сайте следственного управления.

Прием будет проводиться в следственном отделе по Калининскому административному округу следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, улица Луначарского, д. 57. Личный прием к руководителю следственного управления области необходимо позвонить по телефонам в г. Тюмень: (3452)62-15-93, 62-16-63 или оставить контактную информацию на нашем сайте в разделе «Интернет-приемная».

#Новости#Следственный комитет#Тюмень#Таня#Общество
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