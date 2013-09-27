Куда сходить в Тюмени в выходные: 28 — 29 сентября

День туризма
В субботу на Цветном бульваре с 12 до 15 часов будут праздновать «День туризма по-тюменски». Жителей нашего города ждут бесплатные экскурсии по городу, конкурсы и викторины на знание туристских возможностей Тюменской области, показательные выступления реконструкторов от туркомплекса «Абалак» и многое другое. Не обойдется без ярмарки местных сувениров, представления баз отдыха, гостиниц, турфирм санаториев области, туристических направлений вузов.
Фотография
В Тюмени с 20 сентября по 1 октября проходит первая международная декада фотографии. Часть ее мероприятий придется и на эти выходные. Так, в субботу в 12 часов в торговом центре «Премьер» откроется выставка «Пока без названия…" Людмилы Цвиккер, а в 14 часов на аллее Кошек пройдет open-air «Сушка» (все желающие вывешивают свои фотографии на бельевых веревках).
Фото из группы «ВКонтакте» http://vk.com/event55913631
В воскресенье в 15 часов в фотостудии ArtRoom (Первомайская, 11) начнется выставка инстаграмм-фотографий «1000 историй о Тюмени» — здесь будут представлены снимки из приложения Insragram, выложенные в Сети с тегом #Тюмень и #tmn.
Концерты
28 сентября в 19:00 в Тюменской филармонии выступит народная артистка СССР Нани Брегвадзе с программой «Голос сердца». В Грузии говорят: «Есть хорошие певицы. Есть очень хорошие певицы. И есть Нани Брегвадзе». В этих словах полное признание мировой славы певицы.
Участница конкурса «Евровидение-2013», яркая и талантливая певица Дина Гарипова даст концерт в Тюменской филармонии 29 сентября. Ее выступление будет сопровождаться оркестром.
28 сентября в клубе «Байконур» (Ленина, 4) состоится этно-фолк-фест. Выступают этнические барабанщики «Небо и Земля», группы Aeterna (Celtic / Folk Metal), Gilead (cредневековая уличная музыка), ансамбль этнической музыки «Менестрель», школа ирландских танцев «Кельтик фокс». Начало в 18 часов, стоимость билетов — 50–100 рублей.
В Rocketa club (Мурманская, 35) 28 сентября состоится Rock battle между группами из Тюмени — Bad news и Quick-Sneak — и Екатеринбурга — Drunken Nonsense, Revolt on the redstreet. Начало в 19 часов.
Всероссийский фестиваль молодежного творчества «Вдохновение» проходит в Тюмени с 26 по 28 сентября. Закрытие состоится 28 сентября в концертном зале ТГАКИиСТ (Республики, 2), начало в 16 часов.
Спорт
28 сентября в СК «Центральный» пройдет чемпионат мира по танцам среди коллективов дисциплины «формейшн» в европейской программе. Подобное мероприятие всемирного масштаба состоится в нашем городе впервые.
Разное
Праздник «Уроки мастерства» пройдет в нашем городе 28 сентября. В его программе — мастер-классы по сакральным хороводам, ткачеству поясов, основам домостроя, славянской символике и славянским мерам, копному праву, славянской букве и многому другому. С полной программой можно познакомиться в группе «ВКонтакте» http://vk.com/event58903348. Вход — 100 рублей, праздник пройдет по адресу ул. Демьяна Бедного, 104, корпус 1, ЦЛР «Искусство жизни».
В субботу Тюмени пройдет встреча с путешественником Владиславом Андреевым. Узнать об автостопе по Индии и секретах вольных путешествий можно будет в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13) в 19 часов. Количество участников строго ограниченно — 20 человек. Присоединяйтесь в группе «ВКонтакте» — http://vk.com/event58822356.
В субботу и воскресенье в «Пещере» (Ямская, 122) пройдет hand made ярмарка «Осенний бал, на чердачке». В программе мастер-классы по различным видам рукоделия, живая музыка, концертная программа, бесплатный обмен товарами для рукоделия и, конечно же, представление изделий мастеров. Начало в 12 часов.
В воскресенье в 20 часов на площади у ДК «Строитель» пройдет отчетный концерт театра огня «Кано».
Последний в этом году уличный «Фримаркет», то есть бесплатная ярмарка, пройдет в воскресенье с 15 до 17 часов на Цветном бульваре. Вы можете принести сюда свои ненужные вещи и, если захотите, забрать чужие.