Куда сходить в Тюмени в выходные: 28 — 29 сентября

В Тюмени с 20 сентября по 1 октября проходит первая международная декада фотографии. Часть ее мероприятий придется и на эти выходные. Так, в субботу в 12 часов в торговом центре «Премьер» откроется выставка «Пока без названия…" Людмилы Цвиккер, а в 14 часов на аллее Кошек пройдет open-air «Сушка» (все желающие вывешивают свои фотографии на бельевых веревках).