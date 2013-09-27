Друг дочери угнал автомобиль

23 сентября в отдел полиции № 1 в Аромашево обратился 40-летний мужчина с заявлением о пропаже автомобиля ВАЗ-21053.
Потерпевший пояснил, что накануне к его дочери пришел друг, рассказывают в пресс-службе МО МВД России «Голышмановский». Утром мужчина на одной из автомашин уехал по работе. Второй автомобиль, ВАЗ-21053, стоял во дворе дома. Вернувшись вечером, предприниматель машины не обнаружил. Подумав, что на автомобиле уехала дочь с другом, заявлять об угоне он не стал.
Позже экипажем ГИБДД по полученной ориентировке машина была обнаружена у одного из домов по улице Коммунальной села Аромашево. За рулем находился 19-летний приятель дочери потерпевшего.
Молодой человек своей вины не отрицал и рассказал, что утром 21 сентября решил покататься, для чего со стола взял ключи от автомобиля и вместе с подругой поехал навестить своих знакомых.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.