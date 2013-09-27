Друг дочери угнал автомобиль

Потерпевший пояснил, что накануне к его дочери пришел друг, рассказывают в пресс-службе МО МВД России «Голышмановский». Утром мужчина на одной из автомашин уехал по работе. Второй автомобиль, ВАЗ-21053, стоял во дворе дома. Вернувшись вечером, предприниматель машины не обнаружил. Подумав, что на автомобиле уехала дочь с другом, заявлять об угоне он не стал.