Бомж украл деньги из школы

«Придя на работу к своей знакомой, которая дежурила в школе по ночам, молодой человек обратил внимание на кабинет директора. По его предположениям, там должны были находиться ценные вещи. Дождавшись момента, когда знакомая пойдет делать обход и оставит его одного, злоумышленник подобрал ключи, которые находились в свободном доступе в шкафчике, и проник в кабинет. Похитив 18 тысяч рублей, молодой человек поспешил отправиться к своим друзьям», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.