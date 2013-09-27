Бомж украл деньги из школы

О краже в дежурную часть отдела полиции № 8 сообщила директор школы. В кратчайшие сроки удалось установить личность подозреваемого и задержать его. 19-летний молодой человек является лицом без определенного места жительства, нигде официально не работает. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего.
«Придя на работу к своей знакомой, которая дежурила в школе по ночам, молодой человек обратил внимание на кабинет директора. По его предположениям, там должны были находиться ценные вещи. Дождавшись момента, когда знакомая пойдет делать обход и оставит его одного, злоумышленник подобрал ключи, которые находились в свободном доступе в шкафчике, и проник в кабинет. Похитив 18 тысяч рублей, молодой человек поспешил отправиться к своим друзьям», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Сотрудникам полиции правонарушитель рассказал, что украл деньги, чтобы рассчитаться с долгами. В настоящее время часть похищенного изъята.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).