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Бомж украл деньги из школы

27 сентября 2013, 15:10
В Тюмени молодой человек без определенного места жительства украл из кабинета директора школы 18 тысяч рублей. В учебное заведение он попал благодаря знакомой, которая дежурила там по ночам.
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Тюмень

О краже в дежурную часть отдела полиции № 8 сообщила директор школы. В кратчайшие сроки удалось установить личность подозреваемого и задержать его. 19-летний молодой человек является лицом без определенного места жительства, нигде официально не работает. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего.

«Придя на работу к своей знакомой, которая дежурила в школе по ночам, молодой человек обратил внимание на кабинет директора. По его предположениям, там должны были находиться ценные вещи. Дождавшись момента, когда знакомая пойдет делать обход и оставит его одного, злоумышленник подобрал ключи, которые находились в свободном доступе в шкафчике, и проник в кабинет. Похитив 18 тысяч рублей, молодой человек поспешил отправиться к своим друзьям», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Сотрудникам полиции правонарушитель рассказал, что украл деньги, чтобы рассчитаться с долгами. В настоящее время часть похищенного изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

#Новости#Кража#Тюмень#Таня#Происшествия
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