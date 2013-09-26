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Женщина сбила регулировщика. Ведется проверка

26 сентября 2013, 16:10
Сегодня на улице Алебашевской в Тюмени автомобилем Nissan был сбит инспектор полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени.
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Тюмень

Старший лейтенант полиции в форменной одежде, в светоотражающем жилете осуществлял регулировку дорожного движения на перекрестке с целью предотвращения заторов и обеспечения безопасности дорожного движения в «часы пик» на магистральных улицах.

За рулем автомобиля Nissan, совершившего наезд на полицейского, была 41-летняя нигде не работающая тюменка, водительский стаж которой 6 лет. По результатам проведенного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, женщина оказалась трезвой, отмечают в пресс-службе ГИБДД.

Сотрудник Госавтоинспекции госпитализирован в нейрохирургическое отделение второй областной клинической больницы, предварительный диагноз — ушиб головного мозга.

В настоящее время руководством УГИБДД УМВД России по Тюменской области выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена служебная проверка.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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