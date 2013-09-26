Женщина сбила регулировщика. Ведется проверка

Старший лейтенант полиции в форменной одежде, в светоотражающем жилете осуществлял регулировку дорожного движения на перекрестке с целью предотвращения заторов и обеспечения безопасности дорожного движения в «часы пик» на магистральных улицах.
За рулем автомобиля Nissan, совершившего наезд на полицейского, была 41-летняя нигде не работающая тюменка, водительский стаж которой 6 лет. По результатам проведенного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, женщина оказалась трезвой, отмечают в пресс-службе ГИБДД.
Сотрудник Госавтоинспекции госпитализирован в нейрохирургическое отделение второй областной клинической больницы, предварительный диагноз — ушиб головного мозга.
В настоящее время руководством УГИБДД УМВД России по Тюменской области выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена служебная проверка.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области