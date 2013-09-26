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В Тюмени может появиться Янтарный карьер и сквер Протозанова

26 сентября 2013, 16:49
В администрации города Тюмени, на очередном заседании городской комиссии по присвоению наименований и переименованию объектов города обсудят четыре названия.

Во-первых, планируется обсудить название для обводненного карьера, расположенного в Центральном административном округе в районе деревни Казарово. Предложенный вариант — обводненный карьер Янтарный;

Во-вторых, обсудят переименование остановки «ул. Орджоникидзе» (с адресной привязкой: ул. Комсомольская, 40).

Кроме того, планируют дать имена двум территориям общего пользования: территорию возле школы № 19 по ул. Московский трак предложено назвать именем народного артиста СССР Юрия Гуляева, а расположенную в Ленинском АО возле дома № 53 по ул. Одесской — именем Александра Протозанова. Желающих принять участие в процессе присвоения наименований департамент градостроительной политики администрации Тюмени просит обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 104; тел./факс 51-00-75: [email protected]

Срок принятия предложений по вопросу о присвоении наименования обводненному карьеру — 3 недели, по остальным вопросам — 2 недели.

#Новости#Переименования#Скверы#Остановки#Водоемы#Дарья#Общество
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