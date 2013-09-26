В Тюмени может появиться Янтарный карьер и сквер Протозанова

Кроме того, планируют дать имена двум территориям общего пользования: территорию возле школы № 19 по ул. Московский трак предложено назвать именем народного артиста СССР Юрия Гуляева, а расположенную в Ленинском АО возле дома № 53 по ул. Одесской — именем Александра Протозанова. Желающих принять участие в процессе присвоения наименований департамент градостроительной политики администрации Тюмени просит обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 104; тел./факс 51-00-75: [email protected]