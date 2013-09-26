В Тюмени может появиться Янтарный карьер и сквер Протозанова

Во-первых, планируется обсудить название для обводненного карьера, расположенного в Центральном административном округе в районе деревни Казарово. Предложенный вариант — обводненный карьер Янтарный;
Во-вторых, обсудят переименование остановки «ул. Орджоникидзе» (с адресной привязкой: ул. Комсомольская, 40).
Кроме того, планируют дать имена двум территориям общего пользования: территорию возле школы № 19 по ул. Московский трак предложено назвать именем народного артиста СССР Юрия Гуляева, а расположенную в Ленинском АО возле дома № 53 по ул. Одесской — именем Александра Протозанова. Желающих принять участие в процессе присвоения наименований департамент градостроительной политики администрации Тюмени просит обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 104; тел./факс 51-00-75: [email protected]
Срок принятия предложений по вопросу о присвоении наименования обводненному карьеру — 3 недели, по остальным вопросам — 2 недели.