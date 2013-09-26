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Тюменские хирурги смогут снимать 3D фильмы об операциях

26 сентября 2013, 15:30
Специалисты Федерального центра нейрохирургии в Тюмени смогут проводить операции с помощью уникальной камеры 3D TRENION. Презентация аппарата, изготовленного немецкой фирмой Zeiss, состоится во время образовательного курса для молодых нейрохирургов, проводимого 3–4 октября на базе ФЦН под руководством профессора из Японии Йоко Като.

Как рассказывают в ФЦН, такой камеры в России нет больше ни у кого. Врач-нейрохирург ФЦН Марат Гизатуллин объясняет: 3D-камера позволит в разы улучшить качество и точность проведения сложнейших операций. «Теперь реальную картину происходящего может видеть не только оперирующий хирург, но и операционная бригада. Раньше ассистенты наблюдали только плоское изображение, теперь же вся команда будет лучше понимать ход операции и, соответственно, выполнять все манипуляции с большей точностью», — отметил он.

По словам специалиста федерального центра, еще один очевидный плюс нового аппарата — возможность записи хода операции, причем так же в режиме 3D. Видна реальная анатомия, поэтому врачи смогут анализировать свою работу: что и как было сделано, как сделать это лучше.

«Наконец, объемное изображение мы будем использовать при обучении молодых нейрохирургов, при проведении конференций. С помощью точной передачи процесса можно будет советоваться с другими специалистами, опытными профессорами, которые тоже смогут увидеть происходящее почти как в реальности», — прокомментировал Марат Гизатуллин.

#Новости#Федеральный центр нейрохирургии#Медицина#Дарья#Общество
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