Тюменские хирурги смогут снимать 3D фильмы об операциях

Как рассказывают в ФЦН, такой камеры в России нет больше ни у кого. Врач-нейрохирург ФЦН Марат Гизатуллин объясняет: 3D-камера позволит в разы улучшить качество и точность проведения сложнейших операций. «Теперь реальную картину происходящего может видеть не только оперирующий хирург, но и операционная бригада. Раньше ассистенты наблюдали только плоское изображение, теперь же вся команда будет лучше понимать ход операции и, соответственно, выполнять все манипуляции с большей точностью», — отметил он.
По словам специалиста федерального центра, еще один очевидный плюс нового аппарата — возможность записи хода операции, причем так же в режиме 3D. Видна реальная анатомия, поэтому врачи смогут анализировать свою работу: что и как было сделано, как сделать это лучше.
«Наконец, объемное изображение мы будем использовать при обучении молодых нейрохирургов, при проведении конференций. С помощью точной передачи процесса можно будет советоваться с другими специалистами, опытными профессорами, которые тоже смогут увидеть происходящее почти как в реальности», — прокомментировал Марат Гизатуллин.