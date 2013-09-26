Тюменские хирурги смогут снимать 3D фильмы об операциях

Как рассказывают в ФЦН, такой камеры в России нет больше ни у кого. Врач-нейрохирург ФЦН Марат Гизатуллин объясняет: 3D-камера позволит в разы улучшить качество и точность проведения сложнейших операций. «Теперь реальную картину происходящего может видеть не только оперирующий хирург, но и операционная бригада. Раньше ассистенты наблюдали только плоское изображение, теперь же вся команда будет лучше понимать ход операции и, соответственно, выполнять все манипуляции с большей точностью», — отметил он.