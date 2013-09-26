Тюменские фанаты про «Околофутбола»: Так не бывает

Огромная честь оценить эту картину первыми выпала страстным болельщикам футбольного клуба «Тюмень». Еще вчера в кинотеатре «Киномечта» собрались самые горластые фанаты родного клуба для того, чтобы посмотреть «околофутбольную» ленту на предпремьерном показе. Но перед тем как занять мягкие кресла в зале, они встретились в холле кинотеатра с игроками любимой команды — капитаном Михаилом Пименовым, вратарем Леонидом Мусиным и защитником Юрием Морозовым. Звезды тюменского футбола этим вечером на «мини-поле» с воротами, положенном в вестибюле четвертого этажа ТЦ «Колумб», с удовольствием показали свои лучшие финты, а поклонники повторили кричалки и речевки. Но в этот раз за срыв голоса получали призы: футболки и банданы с атрибутикой тюменского клуба. Также самые громкоголосые унесли с собой фанатские дудки и мячи с автографами присутствующих игроков.