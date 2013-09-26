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Тюменские фанаты про «Околофутбола»: Так не бывает

26 сентября 2013, 16:55
С сегодняшнего дня все неравнодушные к футболу тюменцы могут посмотреть в кинотеатрах драму Антона Бормотова о жестоких и агрессивных фанатах, снятую в 2012 году. Фильм «Околофутбол», рассказывающий о хулиганской элите с трибун, уже вышел в прокат.
Сюжет
Тюмень

Огромная честь оценить эту картину первыми выпала страстным болельщикам футбольного клуба «Тюмень». Еще вчера в кинотеатре «Киномечта» собрались самые горластые фанаты родного клуба для того, чтобы посмотреть «околофутбольную» ленту на предпремьерном показе. Но перед тем как занять мягкие кресла в зале, они встретились в холле кинотеатра с игроками любимой команды — капитаном Михаилом Пименовым, вратарем Леонидом Мусиным и защитником Юрием Морозовым. Звезды тюменского футбола этим вечером на «мини-поле» с воротами, положенном в вестибюле четвертого этажа ТЦ «Колумб», с удовольствием показали свои лучшие финты, а поклонники повторили кричалки и речевки. Но в этот раз за срыв голоса получали призы: футболки и банданы с атрибутикой тюменского клуба. Также самые громкоголосые унесли с собой фанатские дудки и мячи с автографами присутствующих игроков.

На сам сеанс одержимые футболом пришли заранее. А футболисты в зал не явились. Фильм, хронометраж которого 100 минут, вызвал у истинных болельщиков «Тюмени» смутные впечатления. Как сказали они сами, сюжет фильма, а именно драки, показанные в нем, не совпадают с реальностью, поэтому во время кадров с потасовок из зала доносились крики: «Так не бывает!».

Поэтому ОМОН может быть уверенным, что на матче с питерским Зенитом ему работать не придется, ведь почитатели ФК «Тюмень» вовсе не хулиганы, а примерные зрители.

Антон Сакерин

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