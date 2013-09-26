Серийным поджигателем машин оказался таксист

В августе—сентябре 2013 года в городе Тюмени был совершен ряд поджогов автотранспорта, вызвавших широкий общественный резонанс.
По указанию руководства УМВД России по Тюменской области создана оперативно-следственная группа для раскрытия данных преступлений. В результате ее работы сотрудниками областного Управления уголовного розыска установлен и задержан житель областного центра, совершивший серию поджогов автотранспорта.
В настоящее время 31-летний водитель такси дал признательные показания по шести эпизодам, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. На все преступления он выезжал в ночное время на служебной автомашине, разбивал стекло в автомобилях, обливал салон бензином и поджигал. Жертвами серийного поджигателя стали владельцы четырех иномарок и двух автомашин отечественного производства, которые оставляли свои транспортные средства припаркованными возле домов. По всем фактам собрана доказательственная база.
Ранее задержанный фигурант уже имел судимость: в 2005 году за совершение грабежа.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят дальнейшую работу по выявлению иных фактов его преступной деятельности.