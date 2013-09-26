Серийным поджигателем машин оказался таксист

В настоящее время 31-летний водитель такси дал признательные показания по шести эпизодам, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. На все преступления он выезжал в ночное время на служебной автомашине, разбивал стекло в автомобилях, обливал салон бензином и поджигал. Жертвами серийного поджигателя стали владельцы четырех иномарок и двух автомашин отечественного производства, которые оставляли свои транспортные средства припаркованными возле домов. По всем фактам собрана доказательственная база.