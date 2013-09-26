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Серийным поджигателем машин оказался таксист

26 сентября 2013, 17:48
В августе—сентябре 2013 года в городе Тюмени был совершен ряд поджогов автотранспорта, вызвавших широкий общественный резонанс.
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Тюмень

В августе—сентябре 2013 года в городе Тюмени был совершен ряд поджогов автотранспорта, вызвавших широкий общественный резонанс.

По указанию руководства УМВД России по Тюменской области создана оперативно-следственная группа для раскрытия данных преступлений. В результате ее работы сотрудниками областного Управления уголовного розыска установлен и задержан житель областного центра, совершивший серию поджогов автотранспорта.

В настоящее время 31-летний водитель такси дал признательные показания по шести эпизодам, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. На все преступления он выезжал в ночное время на служебной автомашине, разбивал стекло в автомобилях, обливал салон бензином и поджигал. Жертвами серийного поджигателя стали владельцы четырех иномарок и двух автомашин отечественного производства, которые оставляли свои транспортные средства припаркованными возле домов. По всем фактам собрана доказательственная база.

Ранее задержанный фигурант уже имел судимость: в 2005 году за совершение грабежа.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят дальнейшую работу по выявлению иных фактов его преступной деятельности.

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