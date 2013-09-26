Предупрежден — значит вооружен: как обманывают пенсионеров

4. Ложный банкомат. В последнее время мошенники придумали новый способ снятия денег с банковской карты — с помощью уличных банкоматов. Приемник, в который человек вставляет свою банковскую карту, заменяется, и с помощью него деньги моментально переходят на счет злоумышленников. Основная рекомендация — не пользоваться уличными банкоматами, которые вообще находятся без присмотра. Если все-таки выхода нет, то необходимо обратить внимание, хорошо ли закреплен приемник, если нет — то возможно он подменен. Кроме этого, злоумышленники могут установить мини-камеру для вычисления вашего пин-кода, а также наклейку на клавиатуру — точно также — чтобы узнать пин-код от вашей карты. Поэтому, будьте бдительны при использовании уличных банкоматов.