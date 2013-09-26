Предупрежден — значит вооружен: как обманывают пенсионеров

С начала года от действий мошенников пострадали более 40 пенсионеров. И это только те, кто обратился в полицию. Часто пожилой человек даже не догадывается, что его обманули, или стыдится рассказать родственникам и сотрудникам правоохранительных органов о произошедшем преступлении. Соответственно, мошенник остается на свободе и продолжает выманивать деньги у стариков. Суммы, которые теряют пенсионеры, разные — от нескольких сотен до десятков тысяч. В Тюмени, по данным пресс-службы городского управления МВД, были случаи, когда «улов» мошенников составлял 40, 50, 80 и даже 190 тысяч рублей.
Новые способы махинаций мошенники осваивают едва ли не каждый год. На какие удочки попадаются пенсионеры? Nashgorod.ru попросил сотрудников полиции рассказать о самых распространенных мошеннических смехах:
1. СМС-мошенничества. Данный вид стал популярен в последние месяцы. На мобильный телефон приходит информация о том, что заблокирована банковская карта. Для возобновления ее работы необходимо добраться до банкомата и, позвонив, по телефону, следовать инструкции. Часто все денежные средства уходят к мошенникам.
2. Продажа БАДов. Данный вид делится на две категории. Первый — продажа непосредственно пенсионерам во время обхода домов. Пожилые люди очень часто доверяют словам о том, что приобретают панацею. Второй вид — по телефону. Представившись полицией, пожилому человеку сообщают, что когда-то давно вы покупали БАДы, а теперь продавцы-мошенники задержаны. Чтобы вернуть отданные вами деньги, необходимо заплатить налог.
3. Квартиросъемщики. Довольно часто пенсионеры сдают в аренду комнаты. Злоумышленники, подселяясь к пожилому человеку, входят к нему в доверие и крадут все имеющиеся ценности. К этому моменту они уже знают, где хранятся деньги, когда человек получает пенсию, а возможно и иные сведения про пенсионера и его родственников.
4. Ложный банкомат. В последнее время мошенники придумали новый способ снятия денег с банковской карты — с помощью уличных банкоматов. Приемник, в который человек вставляет свою банковскую карту, заменяется, и с помощью него деньги моментально переходят на счет злоумышленников. Основная рекомендация — не пользоваться уличными банкоматами, которые вообще находятся без присмотра. Если все-таки выхода нет, то необходимо обратить внимание, хорошо ли закреплен приемник, если нет — то возможно он подменен. Кроме этого, злоумышленники могут установить мини-камеру для вычисления вашего пин-кода, а также наклейку на клавиатуру — точно также — чтобы узнать пин-код от вашей карты. Поэтому, будьте бдительны при использовании уличных банкоматов.
5. Дальний родственник. Кражи совершаются и на улицах: к ничего не подозревающей пенсионерке подходит некая дама, с радостью обнимает и сообщает, что она «троюродная сестра двоюродного внука». Она устраивается на работу, но ей нужна некая стартовая сумма, которую наверняка есть у любимой родственницы. Таким способом злоумышленники также похищают деньги у пожилых людей.
6. Прибавка к пенсии. На домашний телефон пожилых жителей города поступает звонок, пенсионера называют по имени и отчеству и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Гражданину сообщают, что ему положена прибавка к пенсии, которая ежемесячно будет перечисляться на карту «Сбербанка». Гражданину предлагают оформить новую карту, однако мошенники просят в заявке в отделении банка указать их мобильный телефон для удобства перерасчета. На следующий день гражданин сообщает злоумышленникам номер оформленной им карты, и с помощью мобильного телефона преступники через услуги мобильного банка получают доступ и к другим картам, открытым потерпевшим.
Еще недавно были распространены случаи телефонные мошенничества. Жертвами обманщиков также чаще всего становились пожилые люди. Напомним, на телефон поступал звонок и человек, представившийся близким родственником, сообщал пенсионеру о проблеме, для разрешения которой нужна некая сумма. Как правило, речь шла о ДТП со смертельным исходом, а суммы, которые запрашивали аферисты, исчислялись сотнями тысяч рублей. В полиции отметили, что сейчас подобные махинации уже достаточно редки. Вероятно, телефонным мошенникам в какой-то момент просто перестали верить. Тем не менее, пенсионерам не стоит терять бдительность.
Есть в практике тюменской полиции и случаи из серии «нарочно не придумаешь». Не так давно мошенница обманула 91-летнюю пенсионерку: она сказала бабушке, что идет обмен денег, и вместо 30 тысяч рублей дала ей купюры «банка приколов».
Сотрудники областного департамента социального развития и полицейские призывают пожилых людей быть бдительными и соблюдать следубщие правила:
— не открывайте дверь незнакомцам;
— без проверки удостоверения не впускайте в квартиру посторонних, а также не принимайте от них подарки, даже если они представляются сотрудниками органов социальной защиты или органов государственной власти;
— не соглашайтесь на приобретение со скидками лекарств, бытовой техники и прочих товаров на дому;
— прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими.