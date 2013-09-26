Олесю Звереву так и не нашли. Возбуждено дело по статье «Убийство»

Между тем, Следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Напомним, что это не означает, что сотрудники правоохранительных органов потеряли надежду найти девушку живой. Просто в рамках расследования уголовного дела можно провести больше необходимых для поиска человека мероприятий. Как рассказали в пресс-службе следственного управления, в настоящее время допрашиваются родные, знакомые и соседи пропавшей тюменки, ведется работа, направленная на установление ее местонахождения.