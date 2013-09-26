Олесю Звереву так и не нашли. Возбуждено дело по статье «Убийство»

В Тюмени продолжаются поиски 29-летней Олеси Зверевой. Утром 21 сентября девушка ушла из дома, расположенного в конце улицы Республики, на работу, с тех пор о ней ничего не известно. По факту безвестного исчезновения тюменки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, заявление о пропаже Олеси поступило в отдел полиции № 3 вечером 21 сентября, и сотрудники уголовного розыска сразу же начали поиски девушки.
«Уже шестой день сотрудники УМВД России по Тюменской области и УМВД России по г. Тюмени прочесывают территорию вблизи того места, где предположительно пропала девушка. Ежедневно радиус поисков расширяется. Учитывая специфику местности, проверяются все заброшенные объекты: чердаки, подвалы, недостроенные здания, свалки, затопленные погреба. Ежедневно в мероприятиях принимают участие специалисты кинологической службы, сегодня на поиски вышло более 60 сотрудников полиции. Пока Олеся Зверева не найдена и мероприятия по розыску продолжаются», — отметили в полиции.
Между тем, Следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Напомним, что это не означает, что сотрудники правоохранительных органов потеряли надежду найти девушку живой. Просто в рамках расследования уголовного дела можно провести больше необходимых для поиска человека мероприятий. Как рассказали в пресс-службе следственного управления, в настоящее время допрашиваются родные, знакомые и соседи пропавшей тюменки, ведется работа, направленная на установление ее местонахождения.
Приметы Олеси Зверевой: на вид 30 лет, рост 160–165 см, славянской внешности, среднего телосложения, лицо круглое, глаза голубые, волосы темно-русые до плеч, на подбородке родинка. Была одета в куртку серого цвета длиной по пояса, рубашку в бело-розовою клетку, голубые джинсы, туфли серо-синего цвета. При себе имела сотовый телефон «Нокия» в корпусе серого цвета. Добавим, что Олеся работала продавцом в одном из тюменских торгово-развлекательных центров. Раньше девушка не терялась — родные характеризуют ее как ответственного человека.
Если у вас есть какие-либо сведения, способные помочь поискам, обращайтесь в дежурную часть по телефонам 291–600 или 02.