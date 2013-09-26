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Ножницами в ногу — так заступился за честь своей дамы

26 сентября 2013, 16:12
Празднование дня рождения на даче под Тюменью закончилось трагично. Один из гостей воткнул ножницы в ногу другому: так он заступился за честь своей сожительницы. В результате раненый мужчина умер, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Сюжет
Тюмень

24 сентября 51-летний обвиняемый и 56-летний потерпевший в компании знакомых праздновали день рождения приятеля на даче в садовом товариществе «Липовый остров», все выпивали. В какой-то момент между двумя мужчинами произошел конфликт.

«Со слов обвиняемого, потерпевший начал приставать к его сожительнице. Через некоторое время мужчина решил наказать знакомого за наглость и воткнул ему ножницы в область бедра, задел артерию. Через некоторое время прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшего», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В ближайшее время обвиняемый будет заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Причинение смерти по неосторожности#Тюмень#Таня#Происшествия
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