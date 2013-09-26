Ножницами в ногу — так заступился за честь своей дамы

Празднование дня рождения на даче под Тюменью закончилось трагично. Один из гостей воткнул ножницы в ногу другому: так он заступился за честь своей сожительницы. В результате раненый мужчина умер, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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