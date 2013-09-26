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На тюменской остановке появилось тестовое электронное табло

26 сентября 2013, 16:21
В Тюмени на остановочном пункте «Кросно» появилось электронное информационное табло. На экране прибора с точностью до нескольких минут отображается прогнозируемое время прибытия автобусов на остановку.
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Тюмень

«Табло использует информацию нашего сервиса прогнозов прибытия общественного транспорта, который уже внедрен на нашем сайте tgt72.ru и в мобильном приложении „Тюмень. Транспорт“. Система прогнозов показывает время прибытия на остановку ближайшего автобуса любого из маршрутов. Реальное местонахождение транспорта мы отслеживаем с помощью приборов навигации, установленных в каждой машине. Сейчас нам предстоит проверить, способно ли табло корректно транслировать информацию из системы прогнозов», — объясняет директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

Пока электронное табло производства российской компании используется в тестовом режиме, у сотрудников «Тюменьгортранса» есть возможность не только оценить его технические возможности, но и проверить, пригодно ли оно для работы в наших климатических условиях.

«Живое расписание» может сделать общественный транспорт более удобным и понятным для пассажиров, отмечают в пресс-службе ведомства. Тем более что система прогнозов, разработанная МКУ «Тюменьгортранс», уже пользуется популярностью у горожан и получает позитивные отклики. За прибытием автобусов в режиме онлайн с помощью своего мобильного телефона следят более 3500 пассажиров — именно столько пользователей насчитывает сейчас приложение для смартфонов «Тюмень. Транспорт».

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