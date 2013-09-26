На тюменской остановке появилось тестовое электронное табло

«Живое расписание» может сделать общественный транспорт более удобным и понятным для пассажиров, отмечают в пресс-службе ведомства. Тем более что система прогнозов, разработанная МКУ «Тюменьгортранс», уже пользуется популярностью у горожан и получает позитивные отклики. За прибытием автобусов в режиме онлайн с помощью своего мобильного телефона следят более 3500 пассажиров — именно столько пользователей насчитывает сейчас приложение для смартфонов «Тюмень. Транспорт».