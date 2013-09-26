На трассе столкнулись тягач и самосвал

В Тюмени перекресток улиц Ленинградской и Невской не поделили между собой скутер и ВАЗ-2107. В больницу с переломом ключицы доставлен водитель скутера, мужчина 30-ти лет, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
На улице Ватутина, из-за несоблюдения дистанции, столкнулись КамАЗ и грузовик китайского производства. Пострадал водитель КамАЗа, мужчина 34-х лет. У него закрытый перелом голени и сотрясение головного мозга.
На 15 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автомобилей ВАЗ-2110, «Нивы» и скутера. Сотрясение головного мозга получили водитель и пассажир скутера, юноши 16-ти и 19-ти лет.
На 193 километре автодороги Курган — Тюмень столкнулись автомобили Nissan и ВАЗ-2104. Причиной аварии стало нарушение правил поворота. Перелом шейного отдела позвоночника получил пассажир «Жигулей», мужчина 41-го года.
На 337 километре автодороги Тюмень — Омск столкнулись тягач DAF с прицепом и КамАЗ. Водитель автомобиля DAF, мужчина 43-х лет, госпитализирован с открытым переломом большеберцовой кости.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области