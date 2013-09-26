nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На трассе столкнулись тягач и самосвал

26 сентября 2013, 10:37
На дорогах Тюменской области 10 человек получили травмы в среду, 25 сентября.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени перекресток улиц Ленинградской и Невской не поделили между собой скутер и ВАЗ-2107. В больницу с переломом ключицы доставлен водитель скутера, мужчина 30-ти лет, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

На улице Ватутина, из-за несоблюдения дистанции, столкнулись КамАЗ и грузовик китайского производства. Пострадал водитель КамАЗа, мужчина 34-х лет. У него закрытый перелом голени и сотрясение головного мозга.

На 15 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автомобилей ВАЗ-2110, «Нивы» и скутера. Сотрясение головного мозга получили водитель и пассажир скутера, юноши 16-ти и 19-ти лет.

На 193 километре автодороги Курган — Тюмень столкнулись автомобили Nissan и ВАЗ-2104. Причиной аварии стало нарушение правил поворота. Перелом шейного отдела позвоночника получил пассажир «Жигулей», мужчина 41-го года.

На 337 километре автодороги Тюмень — Омск столкнулись тягач DAF с прицепом и КамАЗ. Водитель автомобиля DAF, мужчина 43-х лет, госпитализирован с открытым переломом большеберцовой кости.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

#Новости#Тюменская область#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25