На трассе столкнулись 2 рейсовых автобуса

После деблокирования спасателями незамедлительно была оказана первая помощь пострадавшим. После чего их госпитализировали в ГБУЗ ТО «ОБ № 20», филиал № 1 поселка Туртас в хирургическое отделение. Остальные пассажиры были эвакуированы проходящим рейсовым автобусом «Омск — Ханты-Мансийск» и автобусом ООО «Уватпассажиртранс».