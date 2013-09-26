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На трассе столкнулись 2 рейсовых автобуса

26 сентября 2013, 17:42
В среду, 25 сентября, в 6 часов 20 минут местного времени на 404 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов.

Водитель MANа, следующего по маршруту «Екатеринбург — Мегион — Нижневартовск», не учел скоростной режим, состояние дорожного покрытия и совершил попутное столкновение с рейсовым автобусом Yuotong, следующего по маршруту «Омск — Сургут».

В одном из автобусов находилось 30 человек, в другом — 16. В результате ДТП пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

К месту ДТП был направлен автомобиль первой помощи 140 ПЧ ФПС ФГКУ «23 ОФПС по Тюменской области», также к месту происшествия выехал начальник ФГКУ «23 ОФПС по Тюменской области» подполковник внутренней службы Сергей Охапкин.

Проведение работ по эвакуации осложнилось тем фактом, что одна пострадавшая была сильно зажата и находилась в сильном стрессе, имела ушибы верхней трети предплечья справа, ушибленные раны в области лба.

После деблокирования спасателями незамедлительно была оказана первая помощь пострадавшим. После чего их госпитализировали в ГБУЗ ТО «ОБ № 20», филиал № 1 поселка Туртас в хирургическое отделение. Остальные пассажиры были эвакуированы проходящим рейсовым автобусом «Омск — Ханты-Мансийск» и автобусом ООО «Уватпассажиртранс».

#Новости#Тюменская область#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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