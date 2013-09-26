Мемориал в память погибших пожарных и спасателей откроют 1 октября

Мемориал и Аллея памяти расположены на территории Учебного центра ФПС России (ул. 30 лет Победы,40). Предполагается, что в обозримом будущем там будет воздвигнут целый комплекс, посвященный погибшим пожарным и спасателям. Его центром станут стела и памятник: два бойца, идущие в огонь. Скульптура была создана еще в начале 1980-х годов скульптором Николаем Распоповым и ранее располагалась у здания областного управления МЧС России на улице М. Горького. В прошлом году Совет ветеранов пожарной охраны и спасателей забил тревогу: памятник нуждается в ремонте. Скульптуру решено было реконструировать, реставрировать и перенести на вновь созданную Аллею памяти. 9 июля текущего года в основание памятника была заложена капсула с пожарным топором, на рукоятке которого сделана надпись «Вечная память героям».