Мемориал в память погибших пожарных и спасателей откроют 1 октября

Мемориал и Аллея памяти расположены на территории Учебного центра ФПС России (ул. 30 лет Победы,40). Предполагается, что в обозримом будущем там будет воздвигнут целый комплекс, посвященный погибшим пожарным и спасателям. Его центром станут стела и памятник: два бойца, идущие в огонь. Скульптура была создана еще в начале 1980-х годов скульптором Николаем Распоповым и ранее располагалась у здания областного управления МЧС России на улице М. Горького. В прошлом году Совет ветеранов пожарной охраны и спасателей забил тревогу: памятник нуждается в ремонте. Скульптуру решено было реконструировать, реставрировать и перенести на вновь созданную Аллею памяти. 9 июля текущего года в основание памятника была заложена капсула с пожарным топором, на рукоятке которого сделана надпись «Вечная память героям».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, на стеле размещены мраморные таблички, на которых высечены 29 фамилий героев — пожарных и спасателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Это люди, отдавшие свои жизни в борьбе со стихией, при тушении нефтяных и газовых пожаров, спасении населения региона при ЧС.
На церемонию открытия мемориала приедут делегации из главных управлений МЧС России по ХМАО и ЯНАО, ветераны, коллеги и друзья погибших при исполнении служебного долга героев. Среди почетных гостей — представители Госдумы, правительства Тюменской области, администрации Тюмени, областной и городской дум, руководители силовых структур, предприятий и учреждений.
Личный состав подразделений ГУ МЧС по Тюменской области 1 октября пройдет торжественным маршем. В момент открытия мемориала прозвучат сирены пожарных и спасательных машин, установленных на площади. По окончании церемонии будут высажены деревья на Аллее памяти.