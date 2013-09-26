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Маршрут № 51 изменит график движения

26 сентября 2013, 09:13
С 28 сентября в Тюмени разделится расписание движения маршрута № 51 «п. ММС — ТЭЦ-2».
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Тюмень

«На этом маршруте движутся большие автобусы и автобусы малой вместимости. Для удобства пассажиров „Тюменьгортранс“ просто сделал отдельные расписания движения для маленьких и больших машин. Чтобы пассажиры могли заранее знать, в какое время придет более вместительный автобус», — отмечают в пресс-службе ведомства.

С новым расписанием маршрута можете ознакомиться на сайте tgt72.ru и по телефону «горячей линии» 8-800-300-19-24.

Также МКУ «Тюменьгортранс» напоминает, что с 23 сентября у маршрута № 156 «Областная библиотека — с/о Липовый остров» введен остановочный пункт «д. Казарово» в прямом и обратном направлении.

#Новости#Пассажиры#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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