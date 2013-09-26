Маршрут № 51 изменит график движения

«На этом маршруте движутся большие автобусы и автобусы малой вместимости. Для удобства пассажиров „Тюменьгортранс“ просто сделал отдельные расписания движения для маленьких и больших машин. Чтобы пассажиры могли заранее знать, в какое время придет более вместительный автобус», — отмечают в пресс-службе ведомства.