Маршрут № 51 изменит график движения

«На этом маршруте движутся большие автобусы и автобусы малой вместимости. Для удобства пассажиров „Тюменьгортранс“ просто сделал отдельные расписания движения для маленьких и больших машин. Чтобы пассажиры могли заранее знать, в какое время придет более вместительный автобус», — отмечают в пресс-службе ведомства.
С новым расписанием маршрута можете ознакомиться на сайте tgt72.ru и по телефону «горячей линии» 8-800-300-19-24.
Также МКУ «Тюменьгортранс» напоминает, что с 23 сентября у маршрута № 156 «Областная библиотека — с/о Липовый остров» введен остановочный пункт «д. Казарово» в прямом и обратном направлении.