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Кто лучшие повара и кондитеры в нашем городе?

26 сентября 2013, 12:51
В конце октября в Тюмени пройдет конкурс среди поваров и кондитеров. Они будут соревноваться в десятках номинаций, участвовать в бесплатных мастер-классах.
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Тюмень

В конце октября в Тюмени пройдет конкурс среди поваров и кондитеров. Они будут соревноваться в десятках номинаций, участвовать в бесплатных мастер-классах.

Как сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени, конкурс профессионального мастерства пройдет 30 и 31 октября среди специалистов предприятий общественного питания и компаний, производящих кондитерские изделия, студентов. Его организует городская администрация.

Соревнования среди кулинаров планируются по номинациям: «Художественные изделия из пищевых продуктов», «Банкетное рыбное блюдо», «Банкетное мясное блюдо», «Блюдо «Модерн», «Блюдо «Тюменский край», «Национальная кухня народов мира», «Кулинарный поединок — повара-профессионалы», «Кулинарный поединок — повара-юниоры», «Карвинг».

Соревнования среди кондитеров планируются по номинациям: «Работа из шоколада», «Сахарные цветы», «Работа из карамели», «Торт «Детский», «Кондитерский поединок — приготовление торта», «Кондитерский поединок — приготовление десерта».

Дополнительная информация — в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени (ул. Мельникайте, 74). Тел. 510–947 (по конкурсу поваров), тел. 510–935 (по конкурсу кондитеров).

#Новости#Еда#Тюмень#Конкурсы#Ирина#Общество
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