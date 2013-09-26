Кто лучшие повара и кондитеры в нашем городе?

В конце октября в Тюмени пройдет конкурс среди поваров и кондитеров. Они будут соревноваться в десятках номинаций, участвовать в бесплатных мастер-классах.

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