Кто лучшие повара и кондитеры в нашем городе?

В конце октября в Тюмени пройдет конкурс среди поваров и кондитеров. Они будут соревноваться в десятках номинаций, участвовать в бесплатных мастер-классах.
Как сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени, конкурс профессионального мастерства пройдет 30 и 31 октября среди специалистов предприятий общественного питания и компаний, производящих кондитерские изделия, студентов. Его организует городская администрация.
Соревнования среди кулинаров планируются по номинациям: «Художественные изделия из пищевых продуктов», «Банкетное рыбное блюдо», «Банкетное мясное блюдо», «Блюдо «Модерн», «Блюдо «Тюменский край», «Национальная кухня народов мира», «Кулинарный поединок — повара-профессионалы», «Кулинарный поединок — повара-юниоры», «Карвинг».
Соревнования среди кондитеров планируются по номинациям: «Работа из шоколада», «Сахарные цветы», «Работа из карамели», «Торт «Детский», «Кондитерский поединок — приготовление торта», «Кондитерский поединок — приготовление десерта».
Дополнительная информация — в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени (ул. Мельникайте, 74). Тел. 510–947 (по конкурсу поваров), тел. 510–935 (по конкурсу кондитеров).