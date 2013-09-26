HD-TV становится более САМостоятельным

Для подключения к цифровому ТВ обычно используется приставка-декодер. CAM-модуль — хорошая альтернатива приставке, поскольку избавляет от лишних проводов в квартире и дополнительного пульта. Этот вариант подходит большинству владельцев современных телевизоров — плазменных, LCD или Smart TV, имеющих встроенный DVB-С тюнер и слот CI. Установка устройства занимает не более 10 минут.