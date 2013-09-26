HD-TV становится более САМостоятельным

Для подключения к цифровому ТВ обычно используется приставка-декодер. CAM-модуль — хорошая альтернатива приставке, поскольку избавляет от лишних проводов в квартире и дополнительного пульта. Этот вариант подходит большинству владельцев современных телевизоров — плазменных, LCD или Smart TV, имеющих встроенный DVB-С тюнер и слот CI. Установка устройства занимает не более 10 минут.
Абоненты HD-телевидения «Дом.ru TV» без лишних усилий получают доступ к 157 цифровым каналам, 45 из которых — в формате высокой четкости. Это самое большое количество HD-каналов, транслируемых российскими операторами платного ТВ. «Дом.ru» собрал в HD-формате хитовые каналы на любой вкус: популярные федеральные телеканалы («Первый HD», «Россия HD»), новинки киномира (Fox HD, Fox Life HD, MGM HD, Amedia 1), спортивные («Спорт 1 HD», Eurosport HD), познавательные (Animal Planet ND, National Geographic HD), музыкальные (MTV Live HD, iConcerts HD) и детские («Детский HD», «Nickelodeon HD») каналы.
Подключить «Дом.ru TV» можно в пакете с любым из интернет-тарифов оператора. Для действующих абонентов услуги кабельного ТВ действуют специальные условия подключения.