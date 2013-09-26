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HD-TV становится более САМостоятельным

26 сентября 2013, 17:07
Телеком-оператор «Дом.ru» предлагает простое и удобное решение для доступа к HD-телевидению. Чтобы наслаждаться большим выбором каналов в цифровом и HD-качестве, достаточно вставить в специальный слот в телевизоре компактный CAM-модуль.
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Тюмень

Для подключения к цифровому ТВ обычно используется приставка-декодер. CAM-модуль — хорошая альтернатива приставке, поскольку избавляет от лишних проводов в квартире и дополнительного пульта. Этот вариант подходит большинству владельцев современных телевизоров — плазменных, LCD или Smart TV, имеющих встроенный DVB-С тюнер и слот CI. Установка устройства занимает не более 10 минут.

Абоненты HD-телевидения «Дом.ru TV» без лишних усилий получают доступ к 157 цифровым каналам, 45 из которых — в формате высокой четкости. Это самое большое количество HD-каналов, транслируемых российскими операторами платного ТВ. «Дом.ru» собрал в HD-формате хитовые каналы на любой вкус: популярные федеральные телеканалы («Первый HD», «Россия HD»), новинки киномира (Fox HD, Fox Life HD, MGM HD, Amedia 1), спортивные («Спорт 1 HD», Eurosport HD), познавательные (Animal Planet ND, National Geographic HD), музыкальные (MTV Live HD, iConcerts HD) и детские («Детский HD», «Nickelodeon HD») каналы.

Подключить «Дом.ru TV» можно в пакете с любым из интернет-тарифов оператора. Для действующих абонентов услуги кабельного ТВ действуют специальные условия подключения.

#Новости#Телевидение#Тюмень#ЭР-Телеком#Ирина#Общество
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