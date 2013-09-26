Городские фитнес-клубы приглашают пенсионеров на бесплатные занятия

На протяжение двух недель с 1 октября тренеры атлетического клуба «Антей» будут встречать людей пожилого возраста в тренажерном зале, где будут проходить бесплатные занятия по вторникам и четвергам с 9 до 15 по адресу: ул. 50 лет Октября, 47. Своими ожиданиями по поводу предстоящей работы с пожилыми людьми поделилась чемпионка мира по бодибилдингу, исполнительный директор атлетического клуба «Антей» Наталья Проскурякова: «Мы хотели бы встретиться с людьми, которые хотят восстановить свои жизненные силы. Под руководством профессиональных тренеров эти люди смогут освоить силовые тренажеры и научиться выполнять различные реабилитационные упражнения. Главная цель — пробудить в представителях старшего поколения желание заниматься своим здоровьем посредством физических упражнений. В дальнейшем для реализации этой цели в клубе будет организована специальная группа, в которой на протяжении года будут проводиться систематические занятия для пожилых людей».