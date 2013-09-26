Городские фитнес-клубы приглашают пенсионеров на бесплатные занятия

Заняться теннисом, танцами или сходить в тренажерный зал в начале октября пожилые тюменцы смогут совершенно бесплатно: в рамках празднования «Дня пожилого человека» шесть частных фитнес-клубов города Тюмени откроют свои двери для людей зрелого возраста.
Такой подарок в виде бесплатных занятий в частных фитнес-клубах для старшего поколения стал возможен благодаря областной акции «Пусть осень жизни будет золотой».
Центр активного отдыха «Стиль жизни» готов принимать гостей 1 октября с 9 до 16 часов по адресу: ул. Республики, 250/1. Пенсионерам анятия по общей физической подготовке, бадминтону и настольному теннису. Любители плавания смогут посетить бассейн с 10 до 12 и с 13 до 14 часов. Ощутить оздоровительное воздействие целебных трав и пара пожилые люди смогут, воспользовавшись услугой «фитобочки». Для того, чтобы посещение фитнес-клуба было комфортным, сотрудники Центра рекомендуют предварительно записаться по телефону 52-11-77.
На протяжение двух недель с 1 октября тренеры атлетического клуба «Антей» будут встречать людей пожилого возраста в тренажерном зале, где будут проходить бесплатные занятия по вторникам и четвергам с 9 до 15 по адресу: ул. 50 лет Октября, 47. Своими ожиданиями по поводу предстоящей работы с пожилыми людьми поделилась чемпионка мира по бодибилдингу, исполнительный директор атлетического клуба «Антей» Наталья Проскурякова: «Мы хотели бы встретиться с людьми, которые хотят восстановить свои жизненные силы. Под руководством профессиональных тренеров эти люди смогут освоить силовые тренажеры и научиться выполнять различные реабилитационные упражнения. Главная цель — пробудить в представителях старшего поколения желание заниматься своим здоровьем посредством физических упражнений. В дальнейшем для реализации этой цели в клубе будет организована специальная группа, в которой на протяжении года будут проводиться систематические занятия для пожилых людей».
Заряд бодрости и хорошего настроения пожилые люди смогут получить, посетив танцевальный центр «Альби» (ул. Кирова, 35). Групповые занятия будут проходить 3 и 4 октября 2013 года. 3 октября почувствовать себя жителем Латинской Америки можно будет на занятии по меренге с 12 до 13 часов. С 15 до 17 часов пожилые люди получат возможность научиться выстукивать ритмы фламенко. Укрепить мышцы, улучшить баланс и координацию, а также снизить стресс людям старшего возраста помогут занятия пилатесом, которые пройдут с 18 до 19 часов. 4 октября 2013 года с 13 часов на занятиях по сальсе в танцевальном зале вновь будет царить латиноамериканское настроение.
Ощутить на себе воздействие шейпинг-терапии в рамках программы «Кому за 50» с 1 по 5 октября с 12 до 13 часов предлагает шейпинг-клуб «Лето» (ул. Станислава Карнацевича, 14/1).
Фитнес-клуб «Мастер» приглашает всех людей зрелого возраста посетить занятия в тренажерном зале, которые будут проходить с 1 по 6 октября с 14 до 16 часов по адресам: ул. Баумана, 31/2 и ул. Строителей, 49/3.
Тренажерный зал спортивно-оздоровительного клуба «Сокол» (ул. Одесская, 43) также будет открыт для всех пожилых людей с 1 по 5 октября 2013 года с 10 до 12 часов.
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени напоминает всем пожилым людям: заняться спортом никогда не поздно!