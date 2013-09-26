nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Где предпочитают работать бизнес-леди

26 сентября 2013, 08:55
На вопрос, в каких сферах предпочитают работать тюменские бизнес-леди, ответила Служба исследований компании HeadHunter приурочив анализ к Дню американской деловой женщины, который отмечают в США в конце сентября.

На вопрос, в каких сферах предпочитают работать тюменские бизнес-леди, ответила Служба исследований компании HeadHunter, приурочив анализ к Дню американской деловой женщины, который отмечают в США в конце сентября.

Служба исследований проанализировала резюме топ-менеджеров Тюмени, размещенных на собственном сайте, и выявила соотношение мужчин и женщин в высшем менеджменте по профессиональным сферам.

Анализ резюме показал, что на руководящих позициях в компаниях работает значительно больше мужчин, чем женщин. Мужчин среди управленцев высшего звена подавляющее большинство — 80%, женщин 20%, что тоже немало.

Что касается заработных плат, то, как и ожидалось, женские запросы гораздо скромнее мужских: 55 000 рублей против 80 000 рублей соответственно. Это средний размер заработной платы, которую хотели бы руководители нашего города. А предлагаемые заработные платы варьируются в среднем от 70 000 до 350 000 рублей, хотя это далеко не предел, отмечают исследователи.

Исследование проводилось службой исследований HeadHunter 23–24 сентября 2013 года.

#Новости#Работа#Бизнес#HeadHunter#Женщины#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25