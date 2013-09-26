Где предпочитают работать бизнес-леди

На вопрос, в каких сферах предпочитают работать тюменские бизнес-леди, ответила Служба исследований компании HeadHunter, приурочив анализ к Дню американской деловой женщины, который отмечают в США в конце сентября.
Служба исследований проанализировала резюме топ-менеджеров Тюмени, размещенных на собственном сайте, и выявила соотношение мужчин и женщин в высшем менеджменте по профессиональным сферам.
Анализ резюме показал, что на руководящих позициях в компаниях работает значительно больше мужчин, чем женщин. Мужчин среди управленцев высшего звена подавляющее большинство — 80%, женщин 20%, что тоже немало.
Что касается заработных плат, то, как и ожидалось, женские запросы гораздо скромнее мужских: 55 000 рублей против 80 000 рублей соответственно. Это средний размер заработной платы, которую хотели бы руководители нашего города. А предлагаемые заработные платы варьируются в среднем от 70 000 до 350 000 рублей, хотя это далеко не предел, отмечают исследователи.
Исследование проводилось службой исследований HeadHunter 23–24 сентября 2013 года.