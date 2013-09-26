Где предпочитают работать бизнес-леди

Что касается заработных плат, то, как и ожидалось, женские запросы гораздо скромнее мужских: 55 000 рублей против 80 000 рублей соответственно. Это средний размер заработной платы, которую хотели бы руководители нашего города. А предлагаемые заработные платы варьируются в среднем от 70 000 до 350 000 рублей, хотя это далеко не предел, отмечают исследователи.