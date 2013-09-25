Жители Тюменского и МЖК хотят рассказать Путину о нарушениях на выборах

Одна из участниц акции в районе МЖК Валерия Морозова во время предвыборной кампании была финансовым представителем кандидата самовыдвиженца по избирательному округу № 18 Дмитрия Елагина: «В день выборов я была на нескольких участках. Нарушений было огромное количество. На некоторых участках они начались с самого утра, когда наблюдателей не пустили на опечатывание урны. Во время голосования абсолютно на всех участках нашего округа фиксировались вборсы, причём никакой реакции от членов комиссии не поступало. Людей, которых буквально хватали за руки, когда они доносили до урн толстенные пачки, просто отпускали, не оформляли протоколов, не передавали службам правопорядка». Кроме того, с участков удалялись доверенные лица, сами депутаты. Формулировки были стандартными: «мешают проведению голосования». В итоге во время подсчёта голосов ни одного кандидата не было ни на одном из участков». Валерия добавила, что в акции по сбору подписей участвуют сторонники разных кандидатов и партий, так как сам избирательный округ небольшой по размеру и «все друг друга знают».