Жители Тюменского и МЖК хотят рассказать Путину о нарушениях на выборах

Сбор подписей проходил вчерцинича, 24 сентября, и продолжится сегодня с 18:00 до 20:00 по адресам: Пермякова, д. 68 («М-Видео», «Монетка») и Широтная, д. 118 (остановка СЦ «Мария»). Акции согласованы с администрацией города. На них можно не только ознакомиться с полным текстом послания президенту и оставить под ним свою подпись, но и пообщаться с наблюдателями и доверенными лицами различных кандидатов в депутаты, которые расскажут об увиденных нарушениях. Вот что пишут тюменцы в письме президенту:
(…) В нашем городе Тюмени состоялись выборы в городскую Думу. К большому сожалению, эти выборы прошли не просто с нарушением всех уровней избирательного законодательства, но эти нарушения имели циничный, публичный характер. (…)
1. Фальсификация в момент голосования. С момента открытия избирательных участков наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного голоса фиксировали многочисленные «вбросы» бюллетеней, которые нагло проводились прямо на глазах у граждан, пришедших на избирательные участки, чтобы отдать свой голос. Избирателей, «пойманных за руку» в моменты «вбросов», они отпускали без составления протокола.
2. Запрет на фото- и видеосъемку. В день голосования председатели избирательных комиссий повсеместно запрещали вести фото- и видеосъемку во время голосования и подсчета голосов как наблюдателям и членам комиссии с правом совещательного голоса, так и представителям средств массовой информации. (…)
3. Необоснованное удаление граждан, находящихся на участке или в комиссии на законных основаниях. (…)
4. Нарушения при подсчете голосов. Наблюдатели были лишены возможности ознакомиться со списками избирателей. (…)
Несмотря на многочисленные препятствия, которые чинились членами избирательных комиссий 18-го избирательного округа 8 сентября, наблюдателям удалось запечатлеть на видеоносители многие из приведенных выше нарушений. (…)
Одна из участниц акции в районе МЖК Валерия Морозова во время предвыборной кампании была финансовым представителем кандидата самовыдвиженца по избирательному округу № 18 Дмитрия Елагина: «В день выборов я была на нескольких участках. Нарушений было огромное количество. На некоторых участках они начались с самого утра, когда наблюдателей не пустили на опечатывание урны. Во время голосования абсолютно на всех участках нашего округа фиксировались вборсы, причём никакой реакции от членов комиссии не поступало. Людей, которых буквально хватали за руки, когда они доносили до урн толстенные пачки, просто отпускали, не оформляли протоколов, не передавали службам правопорядка». Кроме того, с участков удалялись доверенные лица, сами депутаты. Формулировки были стандартными: «мешают проведению голосования». В итоге во время подсчёта голосов ни одного кандидата не было ни на одном из участков». Валерия добавила, что в акции по сбору подписей участвуют сторонники разных кандидатов и партий, так как сам избирательный округ небольшой по размеру и «все друг друга знают».
Также на акции в районе МЖК присутствовал один из кандидатов в депутаты по избирательному округу № 18, член партии КПРФ Леонид Липа. Он рассказал о том, что явка на этом округе была безобразно завышена. По его словам, реальный процент избирателей, пришёдших на выборы, был в районе 5%, тогда как официально по данному округу достигала рекордных 30%.
Если в районе МЖК прохожие обращали внимание на стенд с текстом письма президенту, вступали в диалог с участниками акции, оставляли свои подписи, то у «Монетки» на пересечении улиц Пермякова и Широтной реакции граждан были значительно слабее. Большинство, отмахиваясь руками и бормоча «не хожу на выборы, это не ко мне», проходило мимо.
«Не удивительно, ведь жители нового Тюменского микрорайона живут тут год-два, а на МЖК народ проживает в своих квартирах значительно дольше и сталкивался с различными проблемами, более активен», — подмечает ещё один участник акции Александр, который на выборах был доверенным лицом кандидата Дмитрия Елагина. Александр рассказал, как на участке № 2926 ему запретили производить видеосъёмку, сославшись на весьма странную причину: «Мне было сказано, что наблюдателям от „Единой России“ не хочется, чтобы их лица попадали в кадр. Видимо, так уж сильно стесняются ребята. И это несмотря на то, что находясь на участке, они обладают общественным статусом и не могут отказать. Не хотите, чтобы ваши лица снимали — не участвуйте в выборах в качестве наблюдателей или членов комиссии».
Евгений Потрепалов
Интересно, что именно избирательный округ № 18 отмечен на официальном сайте партии КПРФ как «рекордсмен» по выявленным нарушениям. На просторах интернета можно найти множество видео с явными нарушениями на участках этого округа.
Виталий Беспалов