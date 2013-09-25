«Великий мистификатор» и другие опасности: в Тюмени обсуждают паразитов

Сегодня в нашей стране официально регистрируют 18 паразитарных болезней. Главные из них — те, что дают, по оценкам специалистов, до 98% случаев первичных заболеваний, — это энтеробиоз, аскаридоз, лямблиоз, описторхоз, дефиллоботриоз. Болезни распределены по территории страны неравномерно, но если говорить о нашем регионе, то он, конечно, отличается высокой заболеваемостью описторхозом — 92% случаев первичной заболеваемости происходят именно в Уральском и Сибирском округах — на территории Обь-Иртышского бассейна.