«Великий мистификатор» и другие опасности: в Тюмени обсуждают паразитов

В Тюмени обсуждают паразитарные болезни — всероссийская конференция «Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период» началась сегодня утром и продлится два дня.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, фамилия которого была упомянута среди лиц, которые должны были участвовать в открытии конференции, в Тюмень так и не приехал, зато на конференцию прибыло около 250 специалистов из 81 региона России.
Местом проведения конференции не случайно был выбран Тюменский НИИ Краевой инфекционной патологии — работающий как федеральный институт с 1960-го года, он уже около двух лет является, фактически, головным центром исследования паразитарных болезней в России.
Сегодня в нашей стране официально регистрируют 18 паразитарных болезней. Главные из них — те, что дают, по оценкам специалистов, до 98% случаев первичных заболеваний, — это энтеробиоз, аскаридоз, лямблиоз, описторхоз, дефиллоботриоз. Болезни распределены по территории страны неравномерно, но если говорить о нашем регионе, то он, конечно, отличается высокой заболеваемостью описторхозом — 92% случаев первичной заболеваемости происходят именно в Уральском и Сибирском округах — на территории Обь-Иртышского бассейна.
«Описторхоз — великий мистификатор, он протекает под маской самых разных заболеваний. Лечить его народными методами неэффективно, а уверять, что лучше жить с этим заболеванием, а не лечить его — просто преступно», — заметила директор института профессор Татьяна Степанова.
«Проблему паразитарных заболеваний, как и многих других, невозможно решить только медицинскими методами, только медицинским сообществом. Это большая социальная проблема, и только при тесном межведомственном взаимодействии, когда в вопросы профилактики подключается первичное звено, в частности, образование, можно решить проблемы, о которых мы будем сегодня говорить», — подчеркнула глава областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.