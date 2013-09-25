Поздним вечером на 12 километре автодороги Тюмень — Ишим — Омск в столкновении трех автомобилей погиб человек. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля ВАЗ-2115. От удара «Жигули» выехали на полосу встречного движения, по которой двигалась Honda. Полностью остановить свой автомобиль водитель иномарки не успел. Удар пришелся в правый бок «шестерки». От полученных травм водитель ВАЗ-2106, мужчина 1982 года рождения, скончался в машине «скорой помощи». В ДТП пострадали также пассажир и водитель «Хонды», а также водитель ВАЗ-2115. У пострадавших различные ушибы, но их жизни ничего не угрожает.