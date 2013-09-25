Утром, напротив дома 83 по улице Пермякова, совершен наезд на двух пешеходов. Мужчина в возрасте 46 лет получил ушибы ног, у 39-летней женщины открытый перелом правой голени. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль. Предположительный виновник аварии с места происшествия скрылся, ведется его розыск. Всех, кто стал очевидцем происшествия, ГИБДД обратиться в дежурную часть по телефону 794–610.
Вечером, в том же районе, но уже на улице Широтной сбита 55-летняя женщина. Водитель, управляя автомобилем Daewoo, не пропустил пешехода на пешеходном переходе. В результате пострадавшую госпитализировали, у нее перелом предплечья, а также ушиб грудной клетки и колена, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Сразу 4 автомобиля столкнулись на 191 километре автодороги Курган — Тюмень. Причиной аварии на трассе стало превышение скорости и несоблюдение дистанции одним из участников происшествия. Медицинская помощь понадобилась водителю «Лексуса», у него ссадины руки. У водителя еще одной иномарки сотрясение головного мозга.
На улице Федюнинского, около двух часов дня, произошла авария с участием трех автомобилей: Kia, Daewoo и Scania. Один из водителей, перестраиваясь из ряда в ряд, не уступил дорогу попутному автомобилю. В результате медицинская помощь понадобилась 38-летней женщине, у нее ушиб грудной клетки.
Ушиб грудной клетки получила и 22-летняя женщина на улице Холодильной, став участницей столкновения автомобилей Lexus и Nissan.
На 10 километре автодороги Тюмень — Рощино перевернулся автомобиль Daewoo. Предположительно, водитель иномарки превысил скорость, что и привело к аварии. Пострадал 44-летний мужчина, врачи предполагают у него перелом позвоночника и тупую травму живота.
Поздним вечером на 12 километре автодороги Тюмень — Ишим — Омск в столкновении трех автомобилей погиб человек. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля ВАЗ-2115. От удара «Жигули» выехали на полосу встречного движения, по которой двигалась Honda. Полностью остановить свой автомобиль водитель иномарки не успел. Удар пришелся в правый бок «шестерки». От полученных травм водитель ВАЗ-2106, мужчина 1982 года рождения, скончался в машине «скорой помощи». В ДТП пострадали также пассажир и водитель «Хонды», а также водитель ВАЗ-2115. У пострадавших различные ушибы, но их жизни ничего не угрожает.
В Тюменском районе произошло 3 дорожных происшествия.
Ночью на 28 километре автодороги Тюмень — Богандинский женщина 28 лет не справилась с управлением автомобиля, ее «Калина» врезалась в ограждение и перевернулась. В результате у нее ушиб лопатки, у пассажира того же возраста ушиб грудной клетки.
В поселке Богандинский съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2107. По предварительным данным, управлявший машиной мужчина в возрасте 30 лет находился в нетрезвом состоянии. Водитель получил травму — сотрясение головного мозга.
На 26 километре автодороги Тюмень — Салаирка из-за нарушений правил обгона произошло столкновение автомобилей Audi и Kia. Черепно-мозговую травму получила водитель автомобиля Kia, женщина 40 лет.
В Ишимском районе на автодороге Клепиково — Гагарино из-за несоблюдения дистанции столкнулись ВАЗ-2101 и Honda. По предварительным данным, спровоцировал аварии водитель «Жигулей». Молодой человек сел за руль, будучи лишенным права управления автомобилем.