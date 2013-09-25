В День здоровья посоревнуются любители маунтинбайка

Как отметили в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике администрации города, на следующий день в Тюмени пройдет первый этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку. Там также напомнили, что велокросс — это одна из самых сложных технически и при этом самых тихоходных велогоночных дисциплин. На территории базы отдыха «Пруд Лесной» спортсмены несколько раз преодолеют кольцевой маршрут по открытой местности и лесным участкам с естественными препятствиями — грязью, корнями деревьев и поваленными стволами, рвами, холмами.