В День здоровья посоревнуются любители маунтинбайка

По словам главного судьи соревнований Ильи Ляшенко, спортивная дисциплина «горный велосипед» развивается в городе более четырех лет, за это время вид спорта стал крайне популярен, а Тюмень стала одним из важных центров маунтинбайка в России. Так, воспитанники спортивной школы № 4, единственной школы, где обучают навыкам езды на горном велосипеде в городе, становились победителями первенств и этапов Кубка России.
К участию в соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «велокросс» приглашаются не только профессионалы, но и любители. Спортсмены смогут принять участие в одной из трех возрастных групп: юноши и девушки 1995 г.р. и старше, юноши и девушки 1996–1998 г.р., юноши и девушки 1999 г.р. и моложе. Обязательным условием для участия станет наличие у участника велосипеда с диаметром колеса 26 дюймов.
Как отметили в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике администрации города, на следующий день в Тюмени пройдет первый этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку. Там также напомнили, что велокросс — это одна из самых сложных технически и при этом самых тихоходных велогоночных дисциплин. На территории базы отдыха «Пруд Лесной» спортсмены несколько раз преодолеют кольцевой маршрут по открытой местности и лесным участкам с естественными препятствиями — грязью, корнями деревьев и поваленными стволами, рвами, холмами.
Заявки на участие необходимо отправить не позднее 4 октября 2013 года на электронный адрес оргкомитета[email protected], или принести в МАОУ ДОД СДЮСШОР № 4 по адресу: г. Тюмень ул. Широтная,115 стр. 1. Получить более подробную информацию можно по телефону (3452) 21-51-61.