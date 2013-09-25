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В День здоровья посоревнуются любители маунтинбайка

25 сентября 2013, 15:49
Соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «велокросс» пройдут на территории базы отдыха «Пруд Лесной» 5 октября, в День здоровья. В мероприятии примут участие более 50 спортсменов из Тюмени, Увата, Онохино и Червишево. Начало соревнований в 12.00.
Сюжет
Тюмень

По словам главного судьи соревнований Ильи Ляшенко, спортивная дисциплина «горный велосипед» развивается в городе более четырех лет, за это время вид спорта стал крайне популярен, а Тюмень стала одним из важных центров маунтинбайка в России. Так, воспитанники спортивной школы № 4, единственной школы, где обучают навыкам езды на горном велосипеде в городе, становились победителями первенств и этапов Кубка России.

К участию в соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «велокросс» приглашаются не только профессионалы, но и любители. Спортсмены смогут принять участие в одной из трех возрастных групп: юноши и девушки 1995 г.р. и старше, юноши и девушки 1996–1998 г.р., юноши и девушки 1999 г.р. и моложе. Обязательным условием для участия станет наличие у участника велосипеда с диаметром колеса 26 дюймов.

Как отметили в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике администрации города, на следующий день в Тюмени пройдет первый этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку. Там также напомнили, что велокросс — это одна из самых сложных технически и при этом самых тихоходных велогоночных дисциплин. На территории базы отдыха «Пруд Лесной» спортсмены несколько раз преодолеют кольцевой маршрут по открытой местности и лесным участкам с естественными препятствиями — грязью, корнями деревьев и поваленными стволами, рвами, холмами.

Заявки на участие необходимо отправить не позднее 4 октября 2013 года на электронный адрес оргкомитета[email protected], или принести в МАОУ ДОД СДЮСШОР № 4 по адресу: г. Тюмень ул. Широтная,115 стр. 1. Получить более подробную информацию можно по телефону (3452) 21-51-61.

#Новости#Велоспорт#Тюмень#Таня#Спорт
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