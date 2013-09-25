nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Стало скучно — угнал машину работодателя

25 сентября 2013, 17:05
Упоровские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомашины у своего работодателя. В дежурную часть обратился мужчина, сообщивший о том, что неизвестный уехал на принадлежащей ему «Волге».

Свое транспортное средство мужчина обнаружил в кювете на автодороге деревни Черная — Чащина, после чего незамедлительно сообщил в полицию. На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что в ночь на 23 сентября, злоумышленник, имея ключи от гаража и автомобиля, совершил угон транспортного средства.

Полицейские установили и задержали 26-летнего мужчину, который работал по найму на стоянке у потерпевшего, рассказывают в пресс-службе МО МВД России «Заводоуковский». Подозреваемый, житель деревни Чащина, на допросе пояснил, что перед тем, как прийти на работу, выпил спиртного, ночью ему стало скучно, и он решил продолжить распитие спиртных напитков. Для этого злоумышленник взял ключи от автомобиля хозяина стоянки и поехал в соседнюю деревню. Не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет, после чего покинул место происшествия.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

#Новости#Алкоголь#Угоны машин#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25