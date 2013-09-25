Стало скучно — угнал машину работодателя

Полицейские установили и задержали 26-летнего мужчину, который работал по найму на стоянке у потерпевшего, рассказывают в пресс-службе МО МВД России «Заводоуковский». Подозреваемый, житель деревни Чащина, на допросе пояснил, что перед тем, как прийти на работу, выпил спиртного, ночью ему стало скучно, и он решил продолжить распитие спиртных напитков. Для этого злоумышленник взял ключи от автомобиля хозяина стоянки и поехал в соседнюю деревню. Не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет, после чего покинул место происшествия.