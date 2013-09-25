Стало скучно — угнал машину работодателя

Свое транспортное средство мужчина обнаружил в кювете на автодороге деревни Черная — Чащина, после чего незамедлительно сообщил в полицию. На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что в ночь на 23 сентября, злоумышленник, имея ключи от гаража и автомобиля, совершил угон транспортного средства.
Полицейские установили и задержали 26-летнего мужчину, который работал по найму на стоянке у потерпевшего, рассказывают в пресс-службе МО МВД России «Заводоуковский». Подозреваемый, житель деревни Чащина, на допросе пояснил, что перед тем, как прийти на работу, выпил спиртного, ночью ему стало скучно, и он решил продолжить распитие спиртных напитков. Для этого злоумышленник взял ключи от автомобиля хозяина стоянки и поехал в соседнюю деревню. Не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет, после чего покинул место происшествия.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.