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Спешите заказать шкаф-купе со скидкой и выиграть подарки

25 сентября 2013, 13:35
Благодаря подаркам от компании Komandor в честь Дня рождения за столь короткое время акция «Шкаф-купе со скидкой и розыгрышем ценных подарков!» вызвала активный интерес и стала популярной среди жителей Тюмени.
Сюжет
Тюмень

За первые 10 дней выгодно безопасные шкафы-купе купили уже более 180 семей в Тюмени.

Спешите! Заказывайте шкафы-купе и участвуйте в розыгрыше великолепных призов только в сети фирменных салонов Komandor в Тюмени!

Напоминаем, что срок действия Акции истекает 18 октября! Подарите себе и своим любимым радость и уют!

Узнайте подробные условия акции прямо сейчас у менеджеров фирменных салонов Komandor.

Звоните по телефону (3452) 500–113 или обращайтесь в адрес фирменного салона в Тюмени:

— выберите для себя географически удобный салон;

— обратитесь к менеджеру этого салона и узнайте подробности акции! «Если ШКАФ-КУПЕ, то Безопасный KOMANDOR!».

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