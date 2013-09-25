Спешите заказать шкаф-купе со скидкой и выиграть подарки

Благодаря подаркам от компании Komandor в честь Дня рождения за столь короткое время акция «Шкаф-купе со скидкой и розыгрышем ценных подарков!» вызвала активный интерес и стала популярной среди жителей Тюмени.

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