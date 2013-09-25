nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пошло не по маслу: экс-полицейского обвиняют в мошенничестве

25 сентября 2013, 12:49
В Тюмени бывший полицейский обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В мае текущего года 33-летний Денис Кириенко, раньше работавший в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД, взял деньги у знакомого бизнесмена за решение проблем с полицией.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени бывший полицейский обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В мае текущего года 33-летний Денис Кириенко, раньше работавший в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД, взял деньги у знакомого бизнесмена за решение проблем с полицией.

В мае текущего года в отдел по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени поступило заявление жительницы областного центра о привлечении к ответственности руководство коммерческой фирмы, производящей некачественное сливочное масло. Об этом узнал Денис Кириенко, который до февраля 2013 года занимал должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области.

Кириенко встретился с директором данной фирмы (ранее сообщалось, что речь идет о ООО «Масложировой комбинат»), с которым был знаком давно, и предложил свою помощь в решении проблем с правоохранительными органами.

«В мае на предприятии полицейскими были изъяты копии документов по закупке сырья и продаже готовой продукции, взяты пробы сливочного масла. Обеспокоенный руководитель организации связался с Кириенко, который пообещал выяснить все обстоятельства проверки. В ходе беседы с одним из сотрудников полиции Кириенко узнал, что по итогам проверки будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку масло опасности для здоровья не представляло. Однако своему знакомому бизнесмену он сообщил, что полиция намерена возбудить уголовное дело. За отказ же в возбуждении уголовного дела предпринимателю необходимо заплатить несколько миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

1 июля Кириенко снизил требуемую сумму до 500 тысяч рублей. Директор фирмы сделал вид, что согласился, а сам обратился в оперативно-розыскную часть собственной безопасности УМВД России по Тюменской области. 5 августа Кириенко после получения от бизнесмена 500 тысяч рублей был задержан.

После вручения обвиняемому обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в суд.

#Новости#Тюмень#Мошенничество#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25