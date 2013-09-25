Пошло не по маслу: экс-полицейского обвиняют в мошенничестве

В Тюмени бывший полицейский обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В мае текущего года 33-летний Денис Кириенко, раньше работавший в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД, взял деньги у знакомого бизнесмена за решение проблем с полицией.
В мае текущего года в отдел по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени поступило заявление жительницы областного центра о привлечении к ответственности руководство коммерческой фирмы, производящей некачественное сливочное масло. Об этом узнал Денис Кириенко, который до февраля 2013 года занимал должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области.
Кириенко встретился с директором данной фирмы (ранее сообщалось, что речь идет о ООО «Масложировой комбинат»), с которым был знаком давно, и предложил свою помощь в решении проблем с правоохранительными органами.
«В мае на предприятии полицейскими были изъяты копии документов по закупке сырья и продаже готовой продукции, взяты пробы сливочного масла. Обеспокоенный руководитель организации связался с Кириенко, который пообещал выяснить все обстоятельства проверки. В ходе беседы с одним из сотрудников полиции Кириенко узнал, что по итогам проверки будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку масло опасности для здоровья не представляло. Однако своему знакомому бизнесмену он сообщил, что полиция намерена возбудить уголовное дело. За отказ же в возбуждении уголовного дела предпринимателю необходимо заплатить несколько миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
1 июля Кириенко снизил требуемую сумму до 500 тысяч рублей. Директор фирмы сделал вид, что согласился, а сам обратился в оперативно-розыскную часть собственной безопасности УМВД России по Тюменской области. 5 августа Кириенко после получения от бизнесмена 500 тысяч рублей был задержан.
После вручения обвиняемому обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в суд.