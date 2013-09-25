nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

От шаров для боулинга — к воздушному шару

25 сентября 2013, 11:29
Специально для всех любителей улыбаться и жить жизнью полной эмоций 19 сентября в клубе «Планета боулинг» прошла вечеринка «День Смайла».
Сюжет
Тюмень

Эта дата считается днем рождения смайлика — символа, который помогает нам выражать свои эмоции в процессе электронной переписки.

Эмоций у всех участников вечеринки было хоть отбавляй. Умопомрачительный диджей Макс зажег зал хитами 80-90-х, ведущая Светлана Клементьева провела пикантные конкурсы для гостей и познакомила с историей праздника. Конечно же, всех гостей ждал турнир по боулингу, на котором разыгрывали главный приз — полет на воздушном шаре.

Побороться за полет решились несколько команд участников, две из которых были влюбленными парочками. Как позже отметила сильная половина команды победителей «Санан»: «Моя девушка давно хотела полетать на воздушном шаре, я услышал о турнире и решил, что обязательно выиграю и подарю ей эту победу, ну и, конечно же, полет».

Мечты сбываются с клубом «Планета боулинг». Победители получили сертификат на полет, а согреться в путешествии команде «Гром и молния» поможет бутылка шампанского.

Вечеринка получилась многогранной: забавной, веселой, игривой, пикантной. Организаторы уверяют, что она была не последней и говорят: «До встречи в клубе «Планета боулинг».

#Новости#Созвездие Развлечений#Боулинг#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25