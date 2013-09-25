От шаров для боулинга — к воздушному шару

Эта дата считается днем рождения смайлика — символа, который помогает нам выражать свои эмоции в процессе электронной переписки.
Эмоций у всех участников вечеринки было хоть отбавляй. Умопомрачительный диджей Макс зажег зал хитами 80-90-х, ведущая Светлана Клементьева провела пикантные конкурсы для гостей и познакомила с историей праздника. Конечно же, всех гостей ждал турнир по боулингу, на котором разыгрывали главный приз — полет на воздушном шаре.
Побороться за полет решились несколько команд участников, две из которых были влюбленными парочками. Как позже отметила сильная половина команды победителей «Санан»: «Моя девушка давно хотела полетать на воздушном шаре, я услышал о турнире и решил, что обязательно выиграю и подарю ей эту победу, ну и, конечно же, полет».
Мечты сбываются с клубом «Планета боулинг». Победители получили сертификат на полет, а согреться в путешествии команде «Гром и молния» поможет бутылка шампанского.
Вечеринка получилась многогранной: забавной, веселой, игривой, пикантной. Организаторы уверяют, что она была не последней и говорят: «До встречи в клубе «Планета боулинг».