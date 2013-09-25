От шаров для боулинга — к воздушному шару

Побороться за полет решились несколько команд участников, две из которых были влюбленными парочками. Как позже отметила сильная половина команды победителей «Санан»: «Моя девушка давно хотела полетать на воздушном шаре, я услышал о турнире и решил, что обязательно выиграю и подарю ей эту победу, ну и, конечно же, полет».