Очевидцев ДТП просят откликнуться

15 июля 2013 года около 9 часов 30 минут на пересечении улиц 50 лет Октября и Одесской в результате столкновения автомобилей Mazda Demio и Mazda 3 пострадал пассажир одного из автомобилей. На месте ДТП находился неустановленный водитель грузового автомобиля, который не оставил своих данных, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.