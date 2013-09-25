Очевидцев ДТП просят откликнуться

16 сентября 2013 года около 13 часов 15 минут на перекрестке улиц Ветеранов труда и проезд Юганский произошло столкновение автомобилей КамАЗ и ВАЗ-21083. В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения.
Просьба свидетелей происшествия с видеорегистратором обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 794–610 или в отделение по ИАЗ полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени по номерам 794–573, 794–576, 794–577.
15 июля 2013 года около 9 часов 30 минут на пересечении улиц 50 лет Октября и Одесской в результате столкновения автомобилей Mazda Demio и Mazda 3 пострадал пассажир одного из автомобилей. На месте ДТП находился неустановленный водитель грузового автомобиля, который не оставил своих данных, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Просьба очевидцев данного ДТП также обратиться по телефонам: СО по ДТП ГСУ при УМВД — 794–756, 793–662; дежурная часть ГИБДД — 794–610, либо по адресу улица Одесская, 16, кабинет 25.