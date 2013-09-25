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Новый Grand Cherokee доступен для тюменцев

25 сентября 2013, 10:01
В Тюмени появился обновленный Jeep Grand Cherokee 2014 года. 21 и 22 сентября в автосалоне Jeep компании «Автоград» прошли Дни открытых дверей, посвященные выпуску этой модели.
Сюжет
Тюмень

Jeep Grand Cherokee — это элегантность в сочетании с силой. Любой вариант исполнения 2014 года модельного ряда — от Larendo до Overland — имеет множество высококлассных особенностей. Ксеноновые фары с уникальными светодиодными фонарями и дневными ходовыми огнями определяют облик нового Jeep Grand Cherokee — как днем, так и ночью. Новые ксеноновые фары адаптивной системы головного освещения поворачиваются вместе с рулем, чтобы лучше освещать в темноте повороты на извилистых дорогах.

18-дюймовые и 20-дюймовые полированные алюминиевые колесные диски выглядят привлекательно и не пасуют на бездорожье. Обзор сзади дополняют увеличенного размера задние фонари с уникальной светодиодной оптикой, увеличенный задний спойлер и двойная выхлопная труба с хромированными насадками.

Внутри салон обит высококачественной кожей Natura Plus с элегантной отсрочкой по краям. Новшеством является улучшенный 8,4-дюймовый сенсорный дисплей, обеспечивающий доступ ко всем функциям, включая управление микроклиматом и аудиосистемой.

Новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач регулируется электроникой, которая может на ходу изменять алгоритм переключения. Таких алгоритмов запрограммировано более 40, каждый соответствует специфическим дорожным условиям.

Jeep Grand Cherokee, есть в наличии, стоимость — 2 050 000 рублей.

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