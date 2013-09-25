Новый Grand Cherokee доступен для тюменцев

Jeep Grand Cherokee — это элегантность в сочетании с силой. Любой вариант исполнения 2014 года модельного ряда — от Larendo до Overland — имеет множество высококлассных особенностей. Ксеноновые фары с уникальными светодиодными фонарями и дневными ходовыми огнями определяют облик нового Jeep Grand Cherokee — как днем, так и ночью. Новые ксеноновые фары адаптивной системы головного освещения поворачиваются вместе с рулем, чтобы лучше освещать в темноте повороты на извилистых дорогах.