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Новая стоянка в «Рощино» будет в форме большой капли

25 сентября 2013, 11:22
Площадь перед аэровокзальным комплексом в аэропорту «Рощино» в Тюмени приведут в порядок к концу октября.
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Тюмень

Как сообщают в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, на сегодняшний день ОАО «Мостострой-12» завершает здесь работы по переносу инженерных сетей, ведет укладку асфальтобетонного покрытия дороги, ведущей к аэровокзальному комплексу, заканчивает оформление двух автостоянок — гостевой и автостоянки для специализированного транспорта. Одновременно выполняются работы по благоустройству прилегающей территории.

По проекту автостоянка перед аэровокзальным комплексом будет иметь форму большой капли. Она рассчитана на 270 машиномест.

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