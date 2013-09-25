Новая стоянка в «Рощино» будет в форме большой капли

Как сообщают в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, на сегодняшний день ОАО «Мостострой-12» завершает здесь работы по переносу инженерных сетей, ведет укладку асфальтобетонного покрытия дороги, ведущей к аэровокзальному комплексу, заканчивает оформление двух автостоянок — гостевой и автостоянки для специализированного транспорта. Одновременно выполняются работы по благоустройству прилегающей территории.