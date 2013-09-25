Нетрезвая ехала с дачи и сбила пешехода

Расследованием установлено, что вечером 28 июля Федотова на загородной даче отмечала прошедший 22 июля день рождения дочери, выпив около 2,5 литров пива. Утром следующего дня она на автомобиле Тоyotа Ist выехала в Тюмень. Проезжая по деревне Казарово, женщина не справилась с управлением и выехала на правую обочину, где сбила 32-летнего пешехода. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытой травмы грудной клетки с разрывом левого легкого, перелома малоберцовой кости левой голени, ушиба почек, сообщает в пресс-службе областной прокуратуры.