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Нетрезвая ехала с дачи и сбила пешехода

25 сентября 2013, 14:45
В Тюмени перед судом предстанет женщина-водитель, которая будучи в состоянии опьянения сбила пешехода, идущего по обочине. Прокуратура города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней Натальи Федотовой.
Сюжет
Тюмень

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Расследованием установлено, что вечером 28 июля Федотова на загородной даче отмечала прошедший 22 июля день рождения дочери, выпив около 2,5 литров пива. Утром следующего дня она на автомобиле Тоyotа Ist выехала в Тюмень. Проезжая по деревне Казарово, женщина не справилась с управлением и выехала на правую обочину, где сбила 32-летнего пешехода. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытой травмы грудной клетки с разрывом левого легкого, перелома малоберцовой кости левой голени, ушиба почек, сообщает в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно показаниям прибора Федотова находилась в состоянии алкогольного опьянения (содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,56 мг/л).

После вручения обвиняемой заключения материалы дела будут направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 2 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

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