Машины сгорали из-за неисправной проводки или поджогов

В связи с этим ГУ МЧС России по Тюменской области предлагает горожанам ознакомиться со следующими рекомендациями:
— Владельцам автомобилей межрайонный отдел дознания по городу Тюмени советует в ночное время оставлять автотранспорт только на охраняемых стоянках или в местах предусмотренных парковок, а также в гаражах.
— Обо всех подозрительных личностях, увиденных около автостоянок или парковок, просьба сообщать в отдел полиции по телефону 02.
— Необходимо также отметить, что зачастую при задержании преступника, совершившего поджог, получить от него материальное возмещение ущерба бывает достаточно сложно. Поэтому владельцам автотранспортных средств желательно страховать риски повреждения имущества.
— Избегать установки в автомобиль дополнительного оборудования, не предусмотренного заводом-изготовителем, в случае необходимости установки данного оборудования установку рекомендуется производить у официального дилера.
— Не использовать кустарные, не сертифицированные электрические обогреватели («ветерок», масляный радиатор и другие) для подогрева двигателя; сертифицированные обогреватели не включать через электрические удлинители с видимыми повреждениями.
— На газовой заправочной станции не производить заправку газа самостоятельно, пользоваться услугами оператора заправки.
— Не использовать внештатные утеплители двигательного отсека и не оставлять под крышкой капота автомобиля тряпки, бумагу и другие горючие предметы.