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Машины сгорали из-за неисправной проводки или поджогов

25 сентября 2013, 17:42
По сравнению с прошлым годом в августе и сентябре в Тюмени на 15,4% увеличилось количество пожаров. Возросло и число возгораний в автомобилях — только в эти два месяца их произошло 26. Основными причинами пожаров в автомобилях были поджог и воспламенение электропроводки.
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Тюмень

В связи с этим ГУ МЧС России по Тюменской области предлагает горожанам ознакомиться со следующими рекомендациями:

— Владельцам автомобилей межрайонный отдел дознания по городу Тюмени советует в ночное время оставлять автотранспорт только на охраняемых стоянках или в местах предусмотренных парковок, а также в гаражах.

— Обо всех подозрительных личностях, увиденных около автостоянок или парковок, просьба сообщать в отдел полиции по телефону 02.

— Необходимо также отметить, что зачастую при задержании преступника, совершившего поджог, получить от него материальное возмещение ущерба бывает достаточно сложно. Поэтому владельцам автотранспортных средств желательно страховать риски повреждения имущества.

— Избегать установки в автомобиль дополнительного оборудования, не предусмотренного заводом-изготовителем, в случае необходимости установки данного оборудования установку рекомендуется производить у официального дилера.

— Не использовать кустарные, не сертифицированные электрические обогреватели («ветерок», масляный радиатор и другие) для подогрева двигателя; сертифицированные обогреватели не включать через электрические удлинители с видимыми повреждениями.

— На газовой заправочной станции не производить заправку газа самостоятельно, пользоваться услугами оператора заправки.

— Не использовать внештатные утеплители двигательного отсека и не оставлять под крышкой капота автомобиля тряпки, бумагу и другие горючие предметы.

#Новости#Автомобили#МЧС#Пожары#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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