Машины сгорали из-за неисправной проводки или поджогов

По сравнению с прошлым годом в августе и сентябре в Тюмени на 15,4% увеличилось количество пожаров. Возросло и число возгораний в автомобилях — только в эти два месяца их произошло 26. Основными причинами пожаров в автомобилях были поджог и воспламенение электропроводки.

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