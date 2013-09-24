За сбитого участника мотопробега — 2 года колонии-поселения

8 июля, проезжая по территории Абатского района Тюменской области (331 километр автодороги Тюмень — Омск), он попал в аварию. Его сбил Долженко, который в состоянии опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21074, не имея водительских прав. Пьяный водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося мотоцикла и столкнулся с ним. В результате удара мотоциклист попал под колеса автомобиля. Медики диагностировали у него тяжкий вред здоровью в виде закрытой тупой травмы грудной клетки (правосторонний пневмо- и гемоторакс, ушиб правого легкого, закрытый переломы рукояти грудины, несколько правых ребер и перелом правой ключицы).