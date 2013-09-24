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За сбитого участника мотопробега — 2 года колонии-поселения

24 сентября 2013, 16:07
В Абатском районе к лишению свободы осужден водитель, который в состоянии опьянения сбил участника Всероссийского мотопробега «Волна Памяти 2013», причинив ему тяжкий вред здоровью.

В Абатском районе к лишению свободы осужден водитель, который в состоянии опьянения сбил участника Всероссийского мотопробега «Волна Памяти 2013», причинив ему тяжкий вред здоровью.

Абатский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя города Ишима Валерия Долженко. Он признан виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 28 июня 2013 года в Калининграде стартовал Всероссийский мотопробег «Волна Памяти 2013», посвященный памяти всех мотоциклистов, выехавших в путешествие и не вернувшихся домой. 1 июля к участникам мотопробега присоединился и 26-летний москвич на Honda 1800R. Однако до финиша — Владивостока — молодой человек не доехал.

8 июля, проезжая по территории Абатского района Тюменской области (331 километр автодороги Тюмень — Омск), он попал в аварию. Его сбил Долженко, который в состоянии опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21074, не имея водительских прав. Пьяный водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося мотоцикла и столкнулся с ним. В результате удара мотоциклист попал под колеса автомобиля. Медики диагностировали у него тяжкий вред здоровью в виде закрытой тупой травмы грудной клетки (правосторонний пневмо- и гемоторакс, ушиб правого легкого, закрытый переломы рукояти грудины, несколько правых ребер и перелом правой ключицы).

Суд назначил Валерию Долженко 2 года заключения в колонии-поселении и на 3 года лишил его права управлять транспортным средством.

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