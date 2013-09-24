За помощь на Дальнем Востоке тюменских спасателей наградят

Месяц прошел с тех пор, как тюменские спасатели отправились на Дальний Восток для помощи в ликвидации последствий мощного паводка. От большой воды пострадали несколько регионов. В настоящее время ситуация относительно стабилизировалась, но помощь спасателей и спецтехники по-прежнему нужна жителям Хабаровского края. В настоящее время там работают 28 сотрудников ГУ МЧС по Тюменской области.
Как рассказал на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин, на Дальнем Востоке остаются 20 сотрудников ТОСЭР, трое представителей ГИМС, четверо пожарных и один человек в оперативном штабе — он координирует работу остальных, занимается сбором и обобщением данных. Пожарные работают с двумя насосными станциями, которые откачивают воду с улиц городов и поселков. Работают посменно, меняя друг друга каждые 12 часов. Таким образом насосные станции функционируют практически без перерывов. Что касается спасателей ТОСЭР, то они в очередной раз доказали, что мастера на все руки.
«Они патрулируют населенные пункты, проводят эвакуацию пострадавших, доставляют местному населению продукты, почту, пенсию — обеспечивают жизнедеятельность. В Николаевске-на-Амуре спасатели и сотрудники ГИМС проводили также работы, связанные с подготовкой к паводку: поднимали подстанции, чтобы их не затопило, готовили лечебные учреждения», — сказал Юрий Алехин.
По его словам, несмотря на спартанские условия жизни, все без исключения тюменцы показали себя с положительной стороны и будут представлены к наградам.
Фото Александра Зубарева, пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области