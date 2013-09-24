nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За помощь на Дальнем Востоке тюменских спасателей наградят

24 сентября 2013, 17:16
Месяц прошел с тех пор, как тюменские спасатели отправились на Дальний Восток для помощи в ликвидации последствий мощного паводка. От большой воды пострадали несколько регионов. В настоящее время ситуация относительно стабилизировалась, но помощь спасателей и спецтехники по-прежнему нужна жителям Хабаровского края. В настоящее время там работают 28 сотрудников ГУ МЧС по Тюменской области.

Месяц прошел с тех пор, как тюменские спасатели отправились на Дальний Восток для помощи в ликвидации последствий мощного паводка. От большой воды пострадали несколько регионов. В настоящее время ситуация относительно стабилизировалась, но помощь спасателей и спецтехники по-прежнему нужна жителям Хабаровского края. В настоящее время там работают 28 сотрудников ГУ МЧС по Тюменской области.

Как рассказал на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин, на Дальнем Востоке остаются 20 сотрудников ТОСЭР, трое представителей ГИМС, четверо пожарных и один человек в оперативном штабе — он координирует работу остальных, занимается сбором и обобщением данных. Пожарные работают с двумя насосными станциями, которые откачивают воду с улиц городов и поселков. Работают посменно, меняя друг друга каждые 12 часов. Таким образом насосные станции функционируют практически без перерывов. Что касается спасателей ТОСЭР, то они в очередной раз доказали, что мастера на все руки.

«Они патрулируют населенные пункты, проводят эвакуацию пострадавших, доставляют местному населению продукты, почту, пенсию — обеспечивают жизнедеятельность. В Николаевске-на-Амуре спасатели и сотрудники ГИМС проводили также работы, связанные с подготовкой к паводку: поднимали подстанции, чтобы их не затопило, готовили лечебные учреждения», — сказал Юрий Алехин.

По его словам, несмотря на спартанские условия жизни, все без исключения тюменцы показали себя с положительной стороны и будут представлены к наградам.

Фото Александра Зубарева, пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

#Новости#Дальний Восток#Спасатели#Тюмень#Паводок#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25