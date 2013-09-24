За помощь на Дальнем Востоке тюменских спасателей наградят

Как рассказал на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин, на Дальнем Востоке остаются 20 сотрудников ТОСЭР, трое представителей ГИМС, четверо пожарных и один человек в оперативном штабе — он координирует работу остальных, занимается сбором и обобщением данных. Пожарные работают с двумя насосными станциями, которые откачивают воду с улиц городов и поселков. Работают посменно, меняя друг друга каждые 12 часов. Таким образом насосные станции функционируют практически без перерывов. Что касается спасателей ТОСЭР, то они в очередной раз доказали, что мастера на все руки.