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За езду по поддельным правам — по 15 тысяч рублей

24 сентября 2013, 16:29
Мировой суд Центрального округа города Тюмени вынес приговоры по уголовным делам в отношении 37-летнего Сухроба Юсупова и 32-летнего Романа Водонюка.
Сюжет
Тюмень

Они признаны виновными по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследованием было установлено, что Юсупов в 2005 году приобрел поддельное водительское удостоверение, а январе в 2013 года в Тюмени купил автомобиль «ВАЗ-21063» и стал на нем передвигаться. 2 июля Юсупова остановили сотрудники ДПС и выяснили, что он управляет машиной по фиктивным правам, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Роман Водонюк приехал из Белоярского (ХМАО-Югра) в Тюмень, чтобы продать свой автомобиль Hоnda Аccоrd Wagon. 27 июля его остановили инспекторы ДПС, которым он предъявил фальшивое водительское удостоверение.

Суд назначил Юсупову и Водонюку штраф в размере 15 тысяч рублей каждому.

#Новости#Прокуратура#Фальшивые документы#Подделка документов#Тюмень#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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