За езду по поддельным правам — по 15 тысяч рублей

Они признаны виновными по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследованием было установлено, что Юсупов в 2005 году приобрел поддельное водительское удостоверение, а январе в 2013 года в Тюмени купил автомобиль «ВАЗ-21063» и стал на нем передвигаться. 2 июля Юсупова остановили сотрудники ДПС и выяснили, что он управляет машиной по фиктивным правам, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.