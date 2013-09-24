Юрий Якимов: в Тюмени умеют оперировать новорожденных с гидроцефалией

При гидроцефалии жидкости в голове накапливается больше нормы. Это заболевание бывает врожденным или приобретенным, а причиной может быть инфекция, опухоль, кровоизлияние и врожденные аномалии. «Заболевание можно определить еще на стадии беременности с помощью УЗИ или МРТ плода. Кроме того, в настоящее время в мире начинают проводить внутриутробные операции, в ФЦН операция проводится сразу после рождения. Предотвратить болезнь нельзя, но можно сделать её контролируемой, а пациенту помочь жить полноценной жизнью», — рассказывает Юрий Якимов.
По его словам, «золотым стандартом» обследования является сочетание компьютерной томографии (КТ) головного мозга с магнитно-резонансной томографией (МРТ) головного мозга. Для более полноценного и всестороннего анализа работы мозга и ликворопроводящих путей эти исследования дополняются КТ перфузией головного мозга, МРТ ликвородинамическими исследованиями. Для проведения данного обследования необходимы современные аппараты с возможностью проведения наркоза детям.
Раньше врачи проводили шунтирующие операции обычными помпами. «Сейчас пациенты Тюменской области и всей России приезжают в ФЦН, специалисты которого проводят эндоскопические операции разных видов, некоторые из них уникальны для России, например, эндоскопические операции через прокол», — поясняет врач-нейрохирург.
Также врачи центра проводят шунтирующие операции с использованием программируемых клапанов, позволяющих подбирать индивидуальное давление. Процент излечения зависит от формы гидроцефалии и состояния головного мозга. «Восстановление возможно в первые сутки после операции, возможно — в течение длительного срока. Конечно, не исключены и осложнения, однако в условиях современной клиники под контролем профессиональной команды они сведены к минимуму», — поясняет Юрий Якимов.
Но как предотвратить гидроцефалию у детей? Как рассказывает риск возникновения аномалии развития ЦНС, в том числе и врожденной гидроцефалии уменьшает прием фолиевой кислоты во время беременности. Не стоит пугаться диагноза «гипертензионно-гидроцефальный синдром»: как пояснил специалист, «это состояние, при котором сочетается увеличение размеров желудочков мозга с повышенным внутричерепным давлением; данный синдром может быть как проявлением гидроцефалии и требовать оперативного лечения, так и проявлением перинатального поражения ЦНС и не требовать операции».
Записаться на обследования и прием можно по телефону или с помощью услуги онлайн записи на сайте ФЦН. Операции для граждан Российской Федерации проводятся бесплатно.
Напомним, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени (4 км. Червишевского тракта, д. 5) появился в 2011 году в рамках национального проекта «Здоровье». Центр рассчитан для оказания помощи по нейрохирургии пациентам со всей России. Высокотехнологическое лечение финансируется за счет средств Федерального бюджета, выделяемых Министерством здравоохранения РФ и является бесплатным для пациентов.
В Центре пять отделений: детское, нейрососудистое, вертебрологическое, отделение нейроонкологии, отделение функциональной нейрохирургии. В операционном блоке шесть операционных, оборудованных современной нейрохирургической аппаратурой, включая уникальную рентген операционную, операционные микроскопы, нейроэндоскопическое оборудование, систему нейронавигации, интраоперационное УЗИ и оборудование для проведения интраоперационного нейромониторинга, и др.