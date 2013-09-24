Юрий Якимов: в Тюмени умеют оперировать новорожденных с гидроцефалией

При гидроцефалии жидкости в голове накапливается больше нормы. Это заболевание бывает врожденным или приобретенным, а причиной может быть инфекция, опухоль, кровоизлияние и врожденные аномалии. «Заболевание можно определить еще на стадии беременности с помощью УЗИ или МРТ плода. Кроме того, в настоящее время в мире начинают проводить внутриутробные операции, в ФЦН операция проводится сразу после рождения. Предотвратить болезнь нельзя, но можно сделать её контролируемой, а пациенту помочь жить полноценной жизнью», — рассказывает Юрий Якимов.