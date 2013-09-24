Выиграй билет на «Нарты из Абхазии»

«В древней Спарте некрасивых и тупых мальчиков сбрасывали со скалы. А умных и красивых забрасывали в горы — в Абхазию». Умные и красивые, харизматичные и смешные в этой команде — в ассортименте.
Участники команды «Нарты из Абхазии» позиционируют себя как энергичных, раскованных, немного дерзких, но бесконечно обаятельных представителей южного соседа России. Зрители знают их как талантливых, в меру наглых, целеустремленных, но добрых и открытых парней в оранжевых рубашках. Свою энергичность «Тимур и его команда» доказывает на деле: динамичные танцы, многоголосье и острые, как кинжал джигита, шутки стали их главным оружием в борьбе за своё место под солнцем КВН.
В Высшую лигу КВН команда попала в 2004 году. Хотя карабкаться по отвесным склонам телевизионных лиг дети абхазских гор начала еще в 2003-м. И тогда же была взята первая высота — в финале Премьер-лиги КВН они стали вице-чемпионами. Вышка для «Нартов» оказалась менее удачной — проиграли в 1/8, а потом сошли с дистанции в Премьерки. Однако уже в 2005, успешно дойдя до финала главной лиги клуба, солнечные абхазы по-братски поделили высшую ступень пьедестала с москвичами из команды КВН «Мегаполис».
Тематика шуток «Нартов» была вполне предсказуема: это и женщины, и кавказская свадьба («Эй, ты, бракованный! — Я не бракованный, я женатый!»), и долгожительство абхазов («Мне уже сто тридцать сорок три года. Я своё пожил, мне пора. — Одумайся сынок!»; «Знаете, почему люди в Абхазии долго живут? Климат такой — умирать не хочется»), и мандарины/шашлык/вино. Разумеется, была тема политики: пародии на президента республики Сергея Багапша («Сергей Васильевич, вы президент непризнанной страны. — Страна непризнанная, а место хорошее!»), дружба России и Абхазии («А какие у вас отношения с Россией? — Как курортный роман. Пока всё нормально, но насколько серьёзно, покажет время»), а со временем и животрепещущая тема признания Абхазии независимой страной («Сеть гипермаркетов „Ашан“ признала независимость Абхазии»).
Полюбившихся ценителям КВН номера «Нартов» было много, среди них: музыкальный номер «Абхазский балет» (Юрмала 2004), «Всё об абхазской свадьбе» (1/8 Вышки-2004), похороны под Deep Purple (Юрмала 2009), статьи из женского журнала «Фатима» (1/8 Вышки-2005) и другие.
Конкурс
Чтобы выиграть 2 пригласительных билета на вам нужно определить, какая из четырех шуток исполнялась не «Нартами из Абхазии».
1. — В каждой команде есть не смешной, есть даже целые такие команды.
2. — В Латвии после 10 вечера спиртное нигде не продают.
И что вы делали?
— Как что? Продавали.
3.- А какие в Москве клубы?
— Клубы там — мама! Фэйс-контроль, дресс-код, чуть что не так — пошел отсюда!
— А внутри?
— Откуда я знаю?
4. — На строительство метро было выделено 16 тысяч рублей. Где они?
— Сделали метро!
— Думал, два трамвая закопал — и всё?
— А что?
— Они ездить должны!
— Раньше нельзя было сказать?
Всего разыгрывается три пригласительных на двоих. Ответы принимаются на электронную почту [email protected]ru с пометкой «Нарты». Билеты достанутся авторам первых трех правильных ответов. В письме обязательно укажите свое имя, фамилию, ник на сайте и номер телефона.
Если вам не повезет в конкурсе, вы все равно можете попасть на выступление. Информацию о билетах вы получите по номеру 566–000, 611–299.
Внимание! Конкурс завершен, благодарим всех, кто принял участие. Шутка не из репертуара «Нартов из Абхазии» была под номером 1. Победителями стали авторы первых трех правильных ответов — это пользователи Feron, Кристалик, Megustasonar. Еще одну пару билетов мы разыграли бонусно — победителя выбрали с помощью генератора случайных чисел. Им стал пользователь teror479.