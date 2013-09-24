Выиграй билет на «Нарты из Абхазии»

Тематика шуток «Нартов» была вполне предсказуема: это и женщины, и кавказская свадьба («Эй, ты, бракованный! — Я не бракованный, я женатый!»), и долгожительство абхазов («Мне уже сто тридцать сорок три года. Я своё пожил, мне пора. — Одумайся сынок!»; «Знаете, почему люди в Абхазии долго живут? Климат такой — умирать не хочется»), и мандарины/шашлык/вино. Разумеется, была тема политики: пародии на президента республики Сергея Багапша («Сергей Васильевич, вы президент непризнанной страны. — Страна непризнанная, а место хорошее!»), дружба России и Абхазии («А какие у вас отношения с Россией? — Как курортный роман. Пока всё нормально, но насколько серьёзно, покажет время»), а со временем и животрепещущая тема признания Абхазии независимой страной («Сеть гипермаркетов „Ашан“ признала независимость Абхазии»).