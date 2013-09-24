Водитель ВАЗа вылетел с трассы, прав у него нет

В Тюмени на улице Червишевский тракт под колесами микроавтобуса Fiat погибла женщина 85-ти лет. По словам водителя, он ехал на разрешающий сигнал светофора, и уже проехал регулируемый пешеходный переход, когда на проезжую часть выбежал человек. Остановиться микроавтобус не успел. От удара женщину отбросило на несколько метров. От полученных травм она скончалась на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщают в пресс-службе ГИБДД.