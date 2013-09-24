Водитель ВАЗа вылетел с трассы, прав у него нет

В Тюмени на улице Червишевский тракт под колесами микроавтобуса Fiat погибла женщина 85-ти лет. По словам водителя, он ехал на разрешающий сигнал светофора, и уже проехал регулируемый пешеходный переход, когда на проезжую часть выбежал человек. Остановиться микроавтобус не успел. От удара женщину отбросило на несколько метров. От полученных травм она скончалась на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
На улице Пермякова, из-за нарушения правил очередности проезда, столкнулись автомобили «Волга» и ВАЗ-2114. Ушиб мягких тканей головы получила пассажирка «Лады», 3-летняя девочка. От более серьезных травм ребенка спасло автокресло.
На улице 50 лет ВЛКСМ столкнулись автомобили Mercedes и ВАЗ-2104. Причиной аварии стало несоблюдение дистанции одним из водителей. В ДТП пострадала пассажирка «Жигулей», девушка 22-х лет. У нее перелом костей носа и ушибы.
На 192 километре автодороги Курган — Тюмень столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ-2107. Черепно-мозговую травму и тупую травму живота получил 45-летний водитель иномарки. По предварительным данным, к аварии привело нарушение правил поворота водителем японской машины.
В поселке Голышманово на улице Омской не справился с управлением автомобилем 33-летний мужчина. ВАЗ-2107, за рулем которого он сидел, съехал в кювет. Врачи диагностировали у него ушиб плеча и сотрясение головного мозга. Водительского удостоверения мужчина не имеет.
На 400 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-21099. В ДТП пострадали 22-летний водитель, и его 29-летний пассажир. Права управления транспортными средствами молодой человек не имел. У водителя «Лады» рваная рана носа, у пассажира закрытая черепно-мозговая травма.
В селе Исетском не поделили между собой перекресток водители автомобилей Subaru и ВАЗ-2105. В ДТП пострадали трое мужчин: водитель и пассажиры «Жигулей». У всех ушибы и ссадины.
На 112 километре автодороги Ялуторовск — Ярково столкнулись два автомобиля Hyundai из Ханты-Мансийского автономного округа. Причиной этого ДТП также стало нарушение правил проезда перекрестков. Серьезно пострадал один из водителей: у 63-летнего мужчины переломы грудной клетки, бедра и плеча.
На 370 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль ВАЗ-21214 сбил пешехода. В больницу с черепно-мозговой травмой и переломом голени доставлен мужчина 29-ти лет. По предварительным данным, водитель «Нивы» нарушил правила проезда пешеходных переходов.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области