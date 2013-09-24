В Тюменской области появится почтовый самолет

Как рассказали в пресс-службе областного управления «Почты России», в Тюмени, скорее всего, появится самолет. Где он будет базироваться, пока не ясно, как не ясно и то, будет ли он работать только на территории юга области, или и в северных округах. Но в любом случае работы хватит. На юге области есть как минимум три участка, куда почту доставлять проблематично: Нижнетавдинский, Тобольский и Уватский районы. И если в Нижнетавдинский район корреспонденция доставляется транспортом, то в Уватском и Тобольском приходится использовать самолеты. Они принадлежат сторонним компаниям, с которыми заключены договоры на доставку почтовых грузов.