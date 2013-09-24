В Тюменской области появится почтовый самолет

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Создание собственного авиапарка именно в Хабаровском крае обусловлено тем, что местная малая авиация может перевозить лишь половину всего объема пересылаемых писем, бандеролей и посылок. Почти год назад здесь был запущен почтовый самолет Л-410, который улучшил ситуацию с доставкой в тех районах, где есть взлетно-посадочные полосы. Теперь, с появлением вертолета, и в труднодоступных населенных пунктах существенно уменьшатся сроки доставки корреспонденции Воздушные судна «Почты России» могут быть использованы и в условиях чрезвычайных ситуаций. Как показал опыт работы в Хабаровском крае в условиях наводнения, именно вертолеты стали незаменимыми помощниками спасателей и использовались для доставки населению труднодоступных районов продовольствия и медикаментов.
До 2015 года «Почта России» планирует расширить почтовый авиапарк до 7–10 самолетов и 5–8 вертолетов. Воздушные суда будут выполнять регулярные почтовые рейсы в Республике Саха (Якутия), Магаданской и Камчатской областях, Чукотском автономном округе, а также в Тюменской области — регионах со сложными климатическими и географическими условиями и слабо развитой транспортной инфраструктурой.
Как рассказали в пресс-службе областного управления «Почты России», в Тюмени, скорее всего, появится самолет. Где он будет базироваться, пока не ясно, как не ясно и то, будет ли он работать только на территории юга области, или и в северных округах. Но в любом случае работы хватит. На юге области есть как минимум три участка, куда почту доставлять проблематично: Нижнетавдинский, Тобольский и Уватский районы. И если в Нижнетавдинский район корреспонденция доставляется транспортом, то в Уватском и Тобольском приходится использовать самолеты. Они принадлежат сторонним компаниям, с которыми заключены договоры на доставку почтовых грузов.
Фото — domodedovo.ru