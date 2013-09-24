В Тюмени 25 тысяч таксистов-нелегалов

Такие проблемы в понедельник, 23 сентября, озвучил глава администрации города Александр Моор на «круглом столе», посвященном вопросу организации перевозок на территории Тюмени.
На мероприятии присутствовали представители различных ведомств: прокурор города Тюмени Руфат Биктимеров, начальник Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Тюменской области, ХМАО — Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Дробот, и.о. руководителя Управления федеральной налоговой службы по Тюменской области Георгий Кривов, начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Тюмени Александр Селюнин, представитель оперативно-розыскной части УМВД России по городу Тюмени Виталий Кабанов, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Виктор Смолин, заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Роман Шулепов, директор правового департамента администрации города Ирина Богинская.
Приветствуя собравшихся, Александр Викторович отметил:
«В связи со вступлением в силу Федерального закона № 69 от 21.04.2011, на администрацию города возложены полномочия по выдаче разрешений на перевозку легковыми такси и осуществление контроля. На сегодняшний день у нас выдано чуть больше тысячи таких разрешений, но в адрес администрации города, прокуратуры, ГИБДД поступают обращения от водителей, получивших такие разрешения, по вопросу неравноправия деятельности „нелегальных такси“ и тех, кто получил разрешения на эту деятельность.
По оценкам обратившихся, у нас в городе работает порядка 25 тысяч „нелегалов“. Соответственно, возникает ряд вопросов: соблюдение закона на территории Тюмени, безопасность перевозки пассажиров (это и техническое состояние транспортных средств, и медицинское обследование водителей, и система контроля за передвижением транспортного средства), и недополучение дохода в бюджет… Понятно, что такая ситуация подводит к необходимости правового регулирования этой сферы на региональном и федеральном уровне. Мы пригласили представителей задействованных в этой работе структур, чтобы выслушать их мнения и разработать программу действий, выработать единый алгоритм работы», — сообщил собравшимся Александр Моор.
Роман Шулепов напомнил основные требования, предъявляемые законом к транспортным средствам и водителям такси:
— легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке; иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета; должно быть оборудовано таксометром в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси;
— водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет;
— юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси; проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию; обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра.
Однако, сообщает пресс-служба администрации, сложившаяся в Тюмени ситуация, связанная с несоблюдением закона, является следствием не только несоответствия между жесткими требованиями, установленными для перевозчиков, и размерами административных штрафов, но и отсутствия реальных действующих механизмов воздействия на нелегальные такси, вызванных рядом проблем, в том числе:
— деятельность физических лиц, заключающих договоры фрахтования с диспетчерскими службами, не подпадает под действия антимонопольного законодательства;
— отсутствие правовых оснований и влияния на деятельность хозяйствующих субъектов в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров такси (диспетчерские службы) с целью запрета заключения договора фрахтования с лицами, не имеющими разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, полученного в установленном законодательством порядке;
— отсутствие законодательной нормы, дающей право перевозчику отказаться от разрешения и, соответственно, ведения данного вида деятельности до истечения пятилетнего срока действия разрешения (только по решению суда);
— отсутствие реальных рычагов выявления и воздействия на деятельность нелегальных такси в процессе оперативно-розыскных мероприятий;
— отсутствие активной гражданской позиции пользователей услуг такси, направленной на пресечение деятельности нелегальных такси, в том числе связанной с разницей в тарифах у легальных и нелегальных перевозчиков;
— отсутствие способов выявления лиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, налоговыми органами;
— отсутствие практики борьбы с нелегальными такси нормой, установленной п. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (наложение штрафа с конфискацией орудий производства).
Таким образом, для повышения эффективности этой работы требуются комплексные меры федеральных, региональных и местных органов власти во взаимодействии, поэтому участниками «круглого стола» было принято решение о создании межведомственной рабочей группы, которая разработает алгоритм работы с нелегальными такси.
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Исетский муниципальный район
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Ишимский муниципальный район
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Казанский муниципальный район
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Нижнетавдинский муниципальный район
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Омутинский муниципальный район
10
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9
Сорокинский муниципальный район
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Тобольский район
15
Тюменский муниципальный район
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Упоровский муниципальный район
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Юргинскмй муниципальный район
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