В Тюмени 25 тысяч таксистов-нелегалов

По оценкам обратившихся, у нас в городе работает порядка 25 тысяч „нелегалов“. Соответственно, возникает ряд вопросов: соблюдение закона на территории Тюмени, безопасность перевозки пассажиров (это и техническое состояние транспортных средств, и медицинское обследование водителей, и система контроля за передвижением транспортного средства), и недополучение дохода в бюджет… Понятно, что такая ситуация подводит к необходимости правового регулирования этой сферы на региональном и федеральном уровне. Мы пригласили представителей задействованных в этой работе структур, чтобы выслушать их мнения и разработать программу действий, выработать единый алгоритм работы», — сообщил собравшимся Александр Моор.