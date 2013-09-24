В придачу к УЭК тюменцам дарят картридеры

В Тюменской области в акции принимают участие 5 пунктов приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт, адреса которых указаны ниже. Несмотря на то, изготовление карты занимает около месяца, картридер будет выдан гражданину в момент приема заявления. Как пояснили в пресс-службе РИО-Центра, на область выделено 800 картридеров. Акция идет уже неделю, но желающие еще могут успеть получить устройство бесплатно: при таких темпах написания заявлений, как сейчас, ридеры раздадут тюменцам примерно за месяц.