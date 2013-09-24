В придачу к УЭК тюменцам дарят картридеры

Тюменцам предлагают сэкономить на «подключении» к электронной системе госуслуг. С начала года горожане могут подать заявление на получение бесплатной Универсальной электронной карты, которая позволяет подтверждать свою личность в виртуальном пространстве. Но вот специальный ридер для нее приходится покупать самим. С 16 сентября во всех регионах страны стартовала акция: «Напиши заявление на УЭК — получи картридер в подарок».
Для того, чтобы привлечь внимание к новому способу получения услуг, в России запустили акцию, в рамках которой первые 50 тысяч написавших заявление на получение УЭК получат картридер в подарок и, значит, смогут лично протестировать систему абсолютно бесплатно.
В Тюменской области в акции принимают участие 5 пунктов приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт, адреса которых указаны ниже. Несмотря на то, изготовление карты занимает около месяца, картридер будет выдан гражданину в момент приема заявления. Как пояснили в пресс-службе РИО-Центра, на область выделено 800 картридеров. Акция идет уже неделю, но желающие еще могут успеть получить устройство бесплатно: при таких темпах написания заявлений, как сейчас, ридеры раздадут тюменцам примерно за месяц.
Узнать подробности можно по телефону 8-800-100-12-90.
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