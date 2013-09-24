В борьбе с раком поможет «КиберНож»

Медицинский центр «Анадолу» аффилирован с одной из самых известных клиник США — Центром имени Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine). В «Анадолу» «Кибер-нож» был внедрен в 2005-м году, что делает его 4-м центром в Европе, освоившим его. Тысячи пациентов с различными диагнозами — опухолями головы и шеи, легких, поджелудочной железы, простаты — прошли успешное лечение в «Анадолу». Специалист по «Кибер-ножу» профессор Кайыхан Энгин является одним из ведущих специалистов в мире.
«Кибер-нож», это самый передовой, безболезненный и бескровный метод лечения рака. Важной особенностью этой радиохирургичской системы является возможность передвигаться вокруг больного под разным углом. Система отслеживания позволяет во время процедуры синхронизировать движение роботизированной «руки» «Кибер-ножа» с дыханием пациента и движением опухоли и органов. Также стало возможным воздействовать на опухоли, расположенные близко к жизненно важным органам, там, где традиционная операция невозможна.
Пригодность к лечению системой «Кибер-нож» рассматривается мульти-дисциплинарной командой профессоров разных направлений таких как нейрохирургии, радиационной онкологии, медицинской онкологии, онкохирургии, урологии, гинекологии итд, которая принимает решение уникально для каждого пациента. В процессе планирования определяется не только нужная доза облучения для опухоли, но и доза для окружающих тканей, которая не должна быть превышена. С его уникальной точностью до 0,5 мм, КиберНож вводит увеличенную дозу радиации под разными углами и с более 1200 позиций точно в опухоль, обеспечивая уменьшение, и даже полное исчезновение раковой опухоли. Таким образом, здоровые ткани организма подвергаются минимальной дозе радиационного облучения.
Благодаря открытию в Тюмени представительства клиники, пациенты могут оперативно и совершенно бесплатно обратиться за получением «второго медицинского мнения» к профессорам «Анадолу». Стоимость лечения в «Анадолу» на 30–50% дешевле Германии и Израиля. Также важно учесть безвизовый въезд, бесплатные услуги переводчиков 24/7, бесплатный трансфер и постоянная поддержка русскоговорящей команды на протяжении всего лечения пациента и после его возвращения на Родину.
Тюменское представительство:
ул Республики, 61, офис 713
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