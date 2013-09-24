В борьбе с раком поможет «КиберНож»

Пригодность к лечению системой «Кибер-нож» рассматривается мульти-дисциплинарной командой профессоров разных направлений таких как нейрохирургии, радиационной онкологии, медицинской онкологии, онкохирургии, урологии, гинекологии итд, которая принимает решение уникально для каждого пациента. В процессе планирования определяется не только нужная доза облучения для опухоли, но и доза для окружающих тканей, которая не должна быть превышена. С его уникальной точностью до 0,5 мм, КиберНож вводит увеличенную дозу радиации под разными углами и с более 1200 позиций точно в опухоль, обеспечивая уменьшение, и даже полное исчезновение раковой опухоли. Таким образом, здоровые ткани организма подвергаются минимальной дозе радиационного облучения.