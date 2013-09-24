У школы, где сбили двух девочек, дежурят юные инспекторы

Юные инспекторы движения будут дежурить на улицах вместе с инспекторами ГИБДД у светофоров и пешеходных переходов с плакатами, призывающими взрослых и детей соблюдать дорожные правила. В областном центре юные инспекторы движения из школы № 69 будут нести службу на регулируемом пешеходном переходе по улице Червишевский тракт, 88 и призывать водителей соблюдать ПДД при проезде пешеходных переходов. «Именно здесь в начале сентября на пешеходном переходе водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, сбил двух учениц школы № 69 города Тюмени», — поясняют в пресс-службе ГИБДД.