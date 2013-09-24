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У школы, где сбили двух девочек, дежурят юные инспекторы

24 сентября 2013, 11:04
Во вторник, 24 сентября, в Тюменской области пройдет областной рейд юных инспекторов движения «Мы — за безопасность!». Сотни мальчишек и девчонок из отрядов ЮИД станут участниками рейда в городах и селах нашей области.
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Дети

Юные инспекторы движения будут дежурить на улицах вместе с инспекторами ГИБДД у светофоров и пешеходных переходов с плакатами, призывающими взрослых и детей соблюдать дорожные правила. В областном центре юные инспекторы движения из школы № 69 будут нести службу на регулируемом пешеходном переходе по улице Червишевский тракт, 88 и призывать водителей соблюдать ПДД при проезде пешеходных переходов. «Именно здесь в начале сентября на пешеходном переходе водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, сбил двух учениц школы № 69 города Тюмени», — поясняют в пресс-службе ГИБДД.

В ходе проведения рейда юные инспекторы движения будут встречать у дороги и провожать в школы первоклассников и распространят листовки среди пешеходов.

Организуя этот рейд, сотрудники ГИБДД надеются на пополнение в рядах своих главных помощников на дороге — юных инспекторов дорожного движения.

#Новости#Пешеходы#Дети#Школьники#Транспорт#Olga#Общество
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