СК: новорожденная девочка умерла по вине врача роддома № 3

Получила продолжение трагическая история тюменки Лианы Мадьяровой, новорожденная дочка которой умерла в сентябре 2011 года в роддоме № 3. Акушеру-гинекологу данного лечебного заведение предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ч.2 ст.293 УК РФ (халатность), п. «в» ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
О предъявлении обвинения врачу отделения патологии беременных родильного дома № 3 в Nashgorod.ru сообщила помощник по взаимодействию со СМИ руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмила Шешукова.
«По данным следствия, 29 августа 2011 года в роддом № 3 Тюмени для родоразрешения на сроке беременности 39 недель поступила 28-летняя тюменка. Согласно материалам дела, в ночь на 1 сентября 2011 года роженица жаловалась на свое здоровье и здоровье плода. Обвиняемая, являясь лечащим врачом женщины, недобросовестно отнеслась к своим служебным обязанностям. Потерпевшей не были назначены необходимые исследования для выявления патологического изменения состояния плода, при котором необходимо срочное родоразрешение. Операция кесарево сечение была проведена несвоевременно, что привело к гибели новорожденной девочки», — рассказала она.
По словам представителя следственного управления, в ближайшее время обвиняемая и ее защитник приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. По окончанию процедуры уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
«2 сентября было два года со смерти нашей малышки. И наконец-то дело тронулось. Нам очень хочется верить, что есть хоть какая-то надежда на справедливость», — прокомментировала Лиана информацию о предъявлении обвинения.
Напомним, что ранее по делу проводилось три экспертизы. Результаты первых двух противоречили друг другу, и возникла необходимость в третьем мнении. Специалисты из Кирова встали на сторону Лианы Мадьяровой, сделав вывод о вине врача.
Отметим, что тюменский роддом № 3 однажды уже фигурировал в уголовном деле, возбужденном по факту смерти младенца. В апреле 2008 года в роддом была госпитализирована 23-летняя беременная женщина. Несмотря на наличие показаний для кесарева сечения, акушер-гинеколог не провела данную операцию. Промучившись 15 часов, женщина родила девочку. Малышка получила серьезную родовую травму, находилась в крайне тяжелом состоянии. Спасти ребенка не удалось. Тогда 43-летней Ларисе Беляевой было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).