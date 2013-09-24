СК: новорожденная девочка умерла по вине врача роддома № 3

«По данным следствия, 29 августа 2011 года в роддом № 3 Тюмени для родоразрешения на сроке беременности 39 недель поступила 28-летняя тюменка. Согласно материалам дела, в ночь на 1 сентября 2011 года роженица жаловалась на свое здоровье и здоровье плода. Обвиняемая, являясь лечащим врачом женщины, недобросовестно отнеслась к своим служебным обязанностям. Потерпевшей не были назначены необходимые исследования для выявления патологического изменения состояния плода, при котором необходимо срочное родоразрешение. Операция кесарево сечение была проведена несвоевременно, что привело к гибели новорожденной девочки», — рассказала она.