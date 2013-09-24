Штраф за автохлам — от 1 до 5 тысяч рублей

Нерадивых автолюбителей за небрежное отношение к своему имуществу наказывают административными штрафами от 1000 до 5000 рублей, а если владелец не желает добровольно эвакуировать свое имущество в гараж или на специализированную стоянку, принудительно эвакуируют, с возложением затрат на собственника.