Штраф за автохлам — от 1 до 5 тысяч рублей

23 автомобиля по результатам комиссионного обследования не были признаны брошенными или не были обнаружены по указанным адресам.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в отношении каждой машины, имеющей признаки «брошенки», ведется тщательная работа по выявлению собственника. Напомним, что согласно решению «О правилах благоустройства города Тюмени» и постановлению «О порядке выявления, эвакуации, хранения и распоряжения брошенными транспортными средствами» недопустимо «длительное хранение авто, нарушающего внешний облик города, имеющего признаки длительного пребывания без движения, ставшего местом сбора мусора или препятствующего работе дорожной технике, расположенного около дома или на общественной парковке».
По каждой заявке специалисты администрации делают запрос в ГИБДД, оставляют уведомление на лобовом стекле о необходимости привести автомобиль в должное состояние или добровольно эвакуировать. Также информация публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Тюмени.
Нерадивых автолюбителей за небрежное отношение к своему имуществу наказывают административными штрафами от 1000 до 5000 рублей, а если владелец не желает добровольно эвакуировать свое имущество в гараж или на специализированную стоянку, принудительно эвакуируют, с возложением затрат на собственника.
Фото с сайта tgt72.ru